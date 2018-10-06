玩笑開大了！班克西千萬名作　自動毀滅成碎片

（台灣英文新聞/藝文組 綜合外電報導）真是愛開玩笑！以惡作劇及塗鴉聞名的英國街頭藝術家班克西（Banksy）於今（6）日拍賣會上，將名作「汽球女孩」（Girl With Balloon）以百萬英鎊成交後，於短短幾秒內自動毀壞成碎片，現場引起騷動並留下匪夷所思的群眾。



班克西的黑色幽默，以及嘲諷時事的功力成功圈粉（圖/Banksy）

俄羅斯（RT）網站報導，5日在倫敦蘇富比（Sotheby's）的「當代藝術夜拍」（Contemporary Art Evening Auction）上，「汽球女孩」（Girl with a Balloon）以創新高紀錄的86萬英鎊（約新台幣3489萬元）價格落槌。加上佣金，買家需付出104萬英鎊（約新台幣4219萬元）。

衛報報導，「汽球女孩」為倫敦蘇富比拍賣會上最後一件作品，以高價售出後，畫布經過藏在畫框底部的碎紙機後被銷毀。

藝術新聞（The Art Newspaper）報導，蘇富比高級主管布蘭奇克（Alex Branczik）表示，我們顯然『被班克西』了。…他可說是最偉大的英國塗鴉藝術家，今晚我們稍微見識到了他的天才。

布蘭奇克表示，現在這幅作品可能更有價值。可以說，這是史上首件在拍出後自動撕成碎片的畫作。