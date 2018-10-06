「2018石虎週」開鑼　透過趣味活動認識石虎

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）石虎是目前台灣僅存的貓科野生動物，主要棲息在淺山地區，因環境開發使得牠們棲地減少與破碎化、被車撞死的機率提高，加上人獸衝突和非法獵捕，導致石虎生存受到嚴重威脅。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心(簡稱「特生中心」)為喚起大眾對石虎保育的關注，取「石虎」諧音訂10月5日為「石虎日」。延續去年好評的「知虎惜虎 好幸福! 石虎週」系列活動，延長石虎週活動期間為10月5日至11月25日，透過免費DIY超Q腳印皂、石虎-蛋彩繪、黑熊娃娃等活動，讓親子從中學習如何辨識石虎、生態棲息習性及所面臨的威脅，如路殺、捕獸夾、農藥等。

利用紋身貼紙也能快速製作出充滿質感的蛋殼彩繪 (圖片來源:農委會特有生物研究保育中心)

圖片來源:農委會特有生物研究保育中心

10/6舉辦之開幕日更邀請到保育大使「阿虎」來表演行動劇及熱場舞，與大小朋友一起同樂。

在石虎週活動特定日期(10/5、10/10、11/11等3日)民眾可免費參觀該中心的保育教育館。

還有在官方FB上舉辦將小虎DIY系列活動的照片上傳，即可抽獎等粉絲互動，特生中心並結合集集觀光業者推出具收藏紀念價值之「石虎明信片優惠票」，採預售形式限定張數為5,000張，門票金額為20元(全票60元)，以50張為一銷售單位，讓在地民眾一起為石虎保育努力!

石虎明信片。(圖片來源:農委會特有生物研究保育中心)

特生中心表示，保育教育館是行政院環境保護署所認證的環境教育設施場所，一直秉持著環境教育與科普知識的推廣，且具有諸多良好的研究成果，逐步轉化研發出許多環境教育、生態學習教案，並提供學校申請環境教育服務，也接受一般民眾預約解說導覽，是個非常友善的環境教育場域，希望民眾能常來參觀與預約導覽解說。特生中心也期望透過石虎週活動讓更多的大小朋友能夠認識石虎、重視石虎面臨的生存困境，並成為保育種子來影響週圍的人。

石虎週期間特定日期(10/5、10/10、11/11等3日)民眾可免費參觀本館!

活動資訊可上官方FB粉絲團查詢 https://www.facebook.com/pg/ESRICEC/notes/

石虎小知識

石虎是目前台灣僅存的貓科野生動物，大小與家貓相似，體重大約3~6公斤左右。外表和家貓最明顯的差異是石虎的耳背有明顯白色斑塊、雙眼內側有兩條白色條紋、身軀上有許多黑色圓斑。石虎以老鼠或鳥禽等小型動物為食，在野外環境的食物不足時，有時會到雞舍獵捕家雞，對雞農造成危害。根據目前調查，海拔500公尺以下的淺山地區是他們主要的棲地。目前淺山區域受到大量開發，加上非法獵捕，導致石虎生存受到威脅，是臺灣瀕臨絕種的保育類動物。如何讓人類活動與石虎生存之間能夠取得平衡，是目前保育石虎的重要工作。

圖片來源:農委會特有生物研究保育中心