台灣校園新南向人數倍增　潛力新秀來自印度

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）近年來，台灣校園吹起新南向風，受到大學數量過剩及少子化危機衝擊，各校紛紛與新南向國家合作招生，因此，前來台灣就讀的東南亞及印度等國的學生越來越多，如何包容及了解彼此間的文化差異是國人的新課題。

根據教育部統計，過去10年來，新南向國家的非學位生從97學年度的3116人，106學年度已達到1萬餘人，結果增加超過兩倍；另外，新南向學生占整體境外學生比重，也從2015年的25.8％，至2017年成長為32.2％。

因應新南向國家學子背景，各校也考量其背景等，實施新政策協助他們融入在台生活。

中央社報導指出，為了照顧穆斯林學生的需求，各校紛紛設置祈禱室。私立育達科大在男、女生宿舍裡各規畫了一間祈禱室，每間8坪大，比起台北車站2坪的祈禱室大了許多。現在各大學也有清真認證的穆斯林餐廳，烹調、餐具及供餐作業皆獨立處理，提供無豬肉料理。

點點滴滴的改變，為台灣的大學校園注入了東南亞色彩，也讓台灣高教的面貌大不相同，這些從南方「北漂」求學的學子，以馬來西亞的人數最多，約有1萬3380人；其次是越南，有4463人；印尼位居第3，約4061人。

不過，從成長幅度來看，成長最多的是越南，10年來由1169人增加到4463人，成長了2.8倍，其次是馬來西亞的2.3倍，最引人注目的潛力新秀是印度，這10年來，印度學生由323人成長到1034人，成長了2.2倍。

印度學生數理強，印度市場又非常重視半導體，數理科系掛帥的清華大學及交通大學紛紛向印度招手。在台灣，印度學生約有1/5、達200多人，集中在清華大學求學。

去年暑假，清華甚至開起第一個「印度文化經貿人才專班」。一個多月的課程，教授政治、經貿、印度語；今年9月20日，交大與台積電攜手，到印度理工學院（IIT）德里分校辦理攬才說明會，希望招攬優秀學生取得台積電獎學金到交大就讀，為台灣產業服務。

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安表示，新南向學生仍預估會持續成長，教育部定下的KPI（關鍵績效指標）是每年以20%的幅度成長，至108學年度成長約可達5.8萬人。政府加柴添火，新南向的步伐越走越快。