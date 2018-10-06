自殘仇殺事件頻傳　學者：教育也需強調「生命力」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）由黃昆輝教授教育基金會在台北舉辦的「2018教育政策與經濟發展國際研討會」，今(6)日進行第二天討論議程。

經過兩天的討論，台灣與日韓學者針對教育擴張的問題，都提出不少寶貴意見。

目前擔任南華大學校長的教育部前次長林聰明說，台灣高等教育經過20餘年擴張，已從菁英教育邁向普及教育，帶動整體國民素質提升，但也帶來許多問題。

中央社報導，林聰明舉出包括學用落差、創新力下滑，以及價值觀偏差的問題。他認為教育經費應把重點放在培養就業力、創新力、生命力等3方面。

近來台灣屢屢出現自殘、分屍、情殺等社會案件，林聰明認為現代社會生活壓力不斷擴大，容易處於不安狀況，教育必須發揮更重要的角色，尤應落實「教育部生命教育推動方案」，鼓勵學生身心健全發展，並具備道德實踐與公民意識，遇到難關時能系統思考、解決問題。

林聰明以南華大學為例指出，該校開設了「正念靜坐」通識課，幫助學生保持喜悅和專注，提升學習效能。

報導引述韓國高麗大學經濟學教授李鐘和（Jong-Wha Lee）在會中指出，亞洲各國過去幾十年都擴張高等教育，為國家培育出大量人力，但也都遇到學用落差問題，勞動人口未必能符合產業需求。

李鐘和認為在快速變遷的現代社會，教育要培養的不單是技術能力，更應涵蓋認知與人際關係技巧，包括批判性思考、創造力、協作能力、溝通等。具備這些能力，未來才不會被人工智慧AI所取代。

日本筑波大學教育研究中心教授金子元久則表示，高教擴張策略之前很成功，促使經濟和教育共同成長。但這樣的模式現在已行不通，因為產業變動太大。在機器取代人力的趨勢下，員工個人能力變得很重要，但大學畢業生多缺乏成熟心態，須具備主動思考和表達能力，且在不同環境下持續學習，才能成為未來的人才。