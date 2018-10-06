南投草屯「稻草工藝文化節」 展出巨無霸鯨魚和章魚

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2018稻草工藝文化節」今(6)日在南投開幕，展出全國最大、高430公分、長520公分、寬415公分的巨無霸鯨魚及高240公分、寬400公分的大章魚。

今天起到21日這項稻草文化節每週六、日都有不同的活動，值得親子同樂，大家一起來體驗稻草工藝及草鞋墩人文風情。

陳建仁副總統今（6）日上午也前往南投出席稻草工藝文化節，肯定草屯鄉親們對保存傳統技藝的堅持及努力。他致詞時表示，從舉辦文化節的開始到如今，已經過了20年，對草屯傳統文化的傳承是很大的鼓勵。

副總統指出，草屯是南投縣稻米產量最大的鄉鎮，在農委會輔導下，現在稻作收穫之後，大約有8成會直接將稻草現地掩埋；但在過去早期農業時代，稻草在童玩、生活用品、植栽等的應用相當廣泛。

圖片來源: 草屯鎮公所臉書

尤其草屯舊名「草鞋墩」，就是因為早期盛產草鞋聞名，表示在地的草鞋編織技術相當出類拔萃，更是當時最具代表的傳統編織工藝。

副總統也提到，除了傳統草鞋編織是早期草屯婦女人人都會的手藝外，稻草童玩的設計，諸如蝴蝶、小鹿、烏龜、紮馬、草刀、風車等，都是讓稻草這個自然素材，以更親切的面貌呈現，但是現在技術逐漸失傳。

他說，還好草屯鄉親們非常熱愛自己的土地，重視在地鄉土文化，在熱心人士的積極推動下，為稻草注入了新的生命，不但將草編技藝轉向更符合時代需求，也使稻草編織的技術不斷創新。

圖片來源: 草屯鎮公所臉書

中央社報導，活動現場有摩天輪、小火車(上圖)、動物氣墊、寫生比賽、夜間露營活動、古童玩時光機、稻草人撲滿彩繪、飯糰製作比賽、超大球池尋寶等有趣活動。此外今年草編匠師手工一根一根編織全國最大稻草鯨魚，還有大章魚、小海豚等唯妙唯肖的可愛海底世界作品，絕對是活動亮點。