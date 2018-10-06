故宮新加坡文化藝術開展　國慶日好康免費參觀

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）國立故宮博物院南洋味飄香！南院於今日展開「2018故宮亞洲藝術節－新加坡月」，以展覽、講座、文化體驗、電影及美食市集等，生動呈現星國多元文化的豐富內涵。

故宮表示，去（2017）年10月首度舉辦「2017故宮亞洲藝術節-印度月」，甫推出就入選交通部觀光局「臺灣觀光年曆」國際級活動，今年聚焦「新加坡」，以展覽、講座、文化體驗、電影及美食市集等，生動呈現獅城多元文化的豐富內涵。

故宮南院指出，今年藝術節活動由博物館一樓大廳「獅城之子－新加坡峇峇娘惹文化特展」與特別向新加坡旅遊局商借、安置在斜陽角的「噴水魚尾獅」打頭陣，洋溢濃濃星國風情。

「峇峇娘惹文化特展」分三個單元呈現新加坡土生華人的文化、料理及服飾的歷史演變、嶄新風貌及意涵；展示區佈置典型的長桌宴（tok panjang），是土生華人家庭節慶時的傳統宴席形式，家人齊聚一堂享受豐盛多樣的美食，正是「家」的味道。

今（6）日展覽於國立故宮博物院南部院區開幕，中央社報導，開幕由陳其南主持，邀新加坡「聚舞坊」演出土生華人舞劇「婚禮」揭開序幕，吸引許多遊客駐足欣賞，新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權等共襄盛舉。

陳其南表示，今年與新加坡駐台北商務辦事處合作，在黃偉權支持推薦下，策劃一系列主題展覽活動，復刻當地社區遊樂場及娘惹文化獨有長桌宴、可峇雅服飾供民眾體驗，也邀新加坡舞團、講者訪台演出、分享教學，深度呈現新加坡風采。

另外，備受歡迎的「娘惹菜」則融合了福建、馬來、印度、泰國等菜色，及葡、荷、英料理傳統，採當地蝦醬、檸檬葉等食材製成，在台灣最為人知的娘惹料理叻沙（laksa），香氣濃郁，活動期間在假日美食市集即可品嘗；「紗籠可峇雅」由東南亞盛行的紗籠（Sarong）搭配源自伊斯蘭長袍qaba的可峇雅（kebaya）組合而成，今日已成為娘惹文化的象徵，在婚宴或其他重要場合常可見人們訂製穿著，故宮南院也自新加坡採購20套親子娘惹服飾提供試穿體驗。

故宮南院表示，今日開幕會上，邀請新加坡《聚舞坊》演出土生華人舞劇「婚禮」，免費入場；6日、7日遊客中心有「自動駕駛小巴」免費試乘，10日國慶日及17日台灣文化日免費參觀，詳情請上活動官網查詢。