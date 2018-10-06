黃煌雄辭促轉會主委　盼解開朝野政治僵持

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）促進轉型正義委員會主任委員黃煌雄今（6）日宣布辭去主委一職，表示張天欽事件讓促轉會蒙上難以承受的「東廠」污名，盼辭職解開朝野間的政治僵持，讓轉型正義工程繼續下去。

促轉會昨（5）日才舉辦「平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」，除了平反1千270位政治受難者在白色恐怖時期受到的冤屈，總統蔡英文也代表政府向政治受難者道歉。不料主委黃煌雄辦公室6日上午便發出請辭聲明。

對此，總統府午後也表示，蔡總統了解也尊重黃主委的決定，並感謝這段期間以來主委在會務推動上的努力。

黃煌雄請辭原因不外乎是日前前促轉會副主委張天欽在一場會議中點名國民黨新北市長參選人侯友宜「是轉型正義最惡劣的例子」，並表示「這個如果沒有操作很可惜」等言論，引發軒然大波。事後張天欽、參與會議的促轉會研究員蕭吉男，以及爆料的副研究員吳佩蓉皆請辭。

黃煌雄在聲明中指出，張天欽事件破壞了大局，不僅使成立之初即備受爭議的促轉會蒙上難以承受的「東廠」污名，更加深朝野政黨的疑慮與對立，致新會期的立法院竟因而幾度開議不成，使本已崎嶇難行的轉型正義工程，雪上加霜，舉步維艱。

黃煌雄表示，作為促轉會主委，我責無旁貸，當張天欽事件所必須面對的事情均已處理告一段落之際，為了解開朝野不必要的政治僵持，雙方必須智慧以對，冷靜互動，相向而行，並共同努力為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，因此，我決定主動辭去促轉會主委一職，俾讓促轉會得以浴火重生，並讓促轉會所追求的「真相、責任、公義、和解」的目標得以延續。

總統府發言人黃重諺透過聲明回應，儘管促轉會針對張天欽事件明快調查並公開道歉，但在部份政黨與人士操弄下，不僅轉型正義承受各種污名，更藉此杯葛行政院長施政報告。這些都讓黃主委感到相當憂心與不安，希望藉由他的辭任來承擔責任，從而讓促轉會的未來工作能順利推展。對此，蔡總統了解也尊重黃主委的決定，並感謝這段期間以來主委在會務推動上的努力。

黃重諺指出，臺灣的轉型正義正邁步向前之際，蔡總統也期許促轉會秉持向歷史負責、向國民負責的精神，發揮最嚴謹的專業，持續還原歷史真相、釐清責任歸屬，並透過對話重建社會信任，成功完成轉型正義落實的歷史使命。