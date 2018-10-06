【影片】國慶預演先睹為快　空中分列式航空迷搶拍

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）107年雙十國慶將至，空軍今(6)日在總統府前進行慢速機福克FK-50行政專機和快速機幻象2000戰機的空中預演，5架幻象2000戰機以大雁隊形，從總統府正上方通過，吸引眾多航空迷搶拍。

綜合軍聞社與中央社報導，國慶大會空中兵力於6日上午進行預演，計有FK-50、BH-1900、P-3C、C-130等型機以空中編隊，飛越總統府前上空，展現空軍官兵高超的飛行技術。

今年雙十國慶大典，國防部在空中分列式部分的規劃，不同去年雷虎小組衝場。今年將出動快、慢速機飛越會場上空與觀禮台前，向國家元首及出席貴賓致意。

空軍今上午8時43分在總統府前進行空中兵力預演，慢速機部分，第一梯隊由一架福克FK-50行政專機與BH-1900行政專機編隊組成，與重慶南路平行，由北向南飛行，穿越國慶觀禮台前方；第二梯隊則是3架P-3C；第三梯隊為3架C-130編隊飛行。

福克50行政專機飛越總統府前上空。中央社

5架幻象2000戰機以大雁隊形，飛越總統府上空。中央社

快速機預演部分，則是5架幻象2000戰機編隊(上圖)，飛越總統府上方與府前廣場。不少航空迷一早就在總統府前架腳架搶拍。

國防部三軍儀隊下午將在中正紀念堂進行預演。國慶大會總預演明(7)日登場，國軍明天下午將進行全兵力預校，也會再度進行慢速機分列式、幻象戰機衝場等預演。

另一方面，國防部心理作戰大隊，也製作了一段國慶預演影片(如下)，讓大家先睹為快！