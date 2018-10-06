印尼災區現感人親情　台設愛心捐款帳戶

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印尼蘇拉威西島（Sulawesi）遭規模7.5強震襲擊，強震海嘯災後已一週，強震引發土壤液化現象，造成地面變成翻攪的泥沼，災情及傷亡人數慘重，其中，希達雅特替罹難的妹妹，及剛滿月便喪生的外甥女祈禱。為協助該國救災及重建，衛生福利部設立了賑災專戶，自10月4日起至11月3日止，接受民眾愛心捐款。

位在印尼首都雅加達東北方1500公里處的巴路市（Palu），是主要災區。當地數以百計災民於昨（5）日，聚集在遭海嘯席捲的塔麗思海灘（Talise beach），行伊斯蘭主麻日聚禮。

中央社報導，數以百計穆斯林災民今天聚集巴路市殘破的清真寺行週五禮拜，祈求重建生活力量。一男子替她罹難的妹妹和剛滿月便喪生的外甥女祈禱。

希達雅特（Ichsan Hidayat）今天禮拜完後，從市中心一座清真寺走出時受訪說，他的妹妹和43天大的外甥女被埋在一片泥巴和瓦礫堆下，兩人被發現時，媽媽將嬰兒緊擁在胸前。

希達雅特的妹妹和她的女兒原本住的巴路市南邊佩托保地區（Petobo），也因此被摧毀。搜救人員告訴希達雅特，兩人屍體被發現時，媽媽緊抱著女兒。

希達雅特告訴路透社記者：「我今天祈禱她們到一個更好的地方。她們值得更好的。」

為協助該國救災及重建，衛生福利部設立了賑災專戶，自10月4日起至11月3日止，接受民眾愛心捐款。

衛服部表示，募得款項將由外交部統一轉交印尼政府，作為賑災重建之用。民眾可利用下列捐款專戶，送愛至災區。

國內部分：

金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外部分：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

匯款時請指定用途為：「印尼蘇拉威西島震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。

衛服部提醒民眾，民間團體如要發起「印尼蘇拉威西島震災」勸募活動，應依公益勸募條例規定向主管機關申請勸募許可。