「愛家公投」反同婚、反同志教育連署　通過第二階段門檻

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）中央選舉委員會今（6）日宣布反同性婚姻及反同志教育二項公投提案皆跨過第二階段連署門檻，並將於9日送委員會議審議。

繼日前陸續公布國民黨提出的反空污、反核食及反深澳電廠三項公投案連署書的查核結果後，中選會週六宣布，由下一代幸福聯盟提出的「愛家公投」中，反同性婚姻「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」公投提案連署份數67萬7千972份，合格份數56萬5千676份，連署前死亡的連署書612份。

此外，反同志教育「你是否同意在國民教育階段內，教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所訂之同志教育？」公投案的連署份數67萬168份，合格份數55萬6千366份，死亡連署535份。兩項公投提案皆跨過第二階段的28萬份連署門檻，將送交委員會審議。

同志平權運動者祁家威日前在中選會初審通過反同性婚姻的公投提案後，向法院聲請停止執行，不過臺北高等行政法院2日公布裁定結果，認定不符要件，駁回祁家威的聲請。

祁家威主張，中選會初審會議結論將影響釋憲聲請、同性伴侶註記或已於其他國家結婚的事實，並導致不可回復之損害。

然而臺北高等行政法院則認為，該次會議結論僅認定提案符合《公投法》規定，並未對祁家威等人發生具體法律效果，也不至於導致不可回復損害，因此駁回聲請。

下一代幸福聯盟提出的「愛家公投」三項公投連署案，還包括「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」一案。