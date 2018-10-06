泰學子壯遊台灣拍影片　知名景點全入鏡

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）駐泰國代表處於今（2018）年舉辦「泰國學生青春壯遊台灣」競賽活動，遴選過程共分兩階段，吸引三十隊泰國學生組隊報名，最終由「Talk a bit Eat a lot」（以下簡稱T隊）取得冠軍，可獲獎學金20萬泰銖，及「泰國學生青春壯遊台灣達人」榮譽獎狀。

「泰國學生青春壯遊台灣」鼓勵泰國學生組隊親赴台灣實際體驗觀光並進行競賽，因此，無論在企劃案，或是新聞稿及各種公告，都明確規定在赴台青春壯遊競賽期間，至少一位隊員需具備泰國籍及學生（含碩/博士）的身份，始具有獲獎資格。

駐泰代表處不只感謝台泰媒體、民眾及曾參與競賽的學生隊伍對於活動的支持，冠軍隊伍所付出的努力更讓駐泰代表處感動及感謝，他們透過充滿青春活力的學生視角，將台灣豐富的觀光資源以泰語介紹給泰國民眾，並以幽默風趣的風格拍攝觀光宣傳影片，足跡遍佈台灣各大城市，包含高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市等。

其中，高雄市國際沙雕節、台東縣國際熱氣球嘉年華、屏東縣國立海生館、墾丁、台南市四草綠色隧道及奇美博物館、嘉義縣高跟鞋教堂、阿里山、、新北市平溪菁桐老街、台北市信義區、國父紀念館、象山等知名景點皆可見於該宣傳影片中，大大彰顯專屬於台灣各地獨具的自然景觀、風土民情及節慶特色。

駐泰代表處更是感謝交通部觀光局、各縣市政府、各縣市觀光協會與旅泰台商共同合作，在競賽過程中，提供免費機票、食宿招待、旅遊行程安排及獎學金，讓整個宣傳台灣觀光活動圓滿成功。