美中關係惡化　董雲裳：臺應保持穩定政策

（臺灣英文新聞／國際組 綜合報導）前美國國務院代理亞太助卿董雲裳5日接受訪問時表示，美中關係目前似乎惡化中，不過臺灣也應維持穩定且一貫的政策及做法，不要過度反應。

《中央社》報導，日前甫於國務院退休的董雲裳（Susan Thornton），5日出席華府智庫卡內基國際和平基金會的研討會，她在會後受訪時，稱讚總統蔡英文對兩岸關係的態度「很成熟」。

董雲裳也指出，美中關係目前似乎惡化中，但臺灣需要維持一貫且穩定的政策及做法，「不過度反應」。

對於美國副總統彭斯（Mike Pence）4日發表談話時，強烈批判中國企圖干預美國及其他國家內政，這是否顯示美國政府有意改變對中政策，董雲裳則認為這很難說，得觀察川普（Donald Trump）政府接下來的行動。

至於被問及這將如何影響兩岸關係，董雲裳則認為，臺灣只須像蔡總統一樣維持一貫作法，保持穩定，不要對事情過度反應。此外還需嘗試讓兩岸持續溝通。

董雲裳去（2017）年3月始擔任美國國務院東亞暨太平洋事務代理助理國務卿，今年7月底退休。董雲裳去年底原獲白宮提名出任亞太助卿，但遭國會參議員杯葛。國務院6月底宣布，董雲裳決定退休，至今白宮尚未提名亞太助卿人選，懸缺至今已近兩年，這也是亞太助卿職務改制以來，空缺最久的一次。