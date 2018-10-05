中華電信國慶花車 凸顯領航創新　期待點夢成金

中華電信今(5)日表示，為慶祝107年中華民國國慶， 特別準備花車在國慶大會上與民眾同歡，花車主題為「領航創新 點夢成金」，以中華電信寶寶騎乘象徵智慧、力量、創新、 可點夢成金的獨角獸向前騰飛，邀請全民一起運用想像力，迎接、 享受即將到來的全新數位生活，宣示中華電信將領航創新、 帶領台灣產業悠游前進5G新世界、擘劃無限未來。

數位經濟時代的到來，將徹底改變現有的生活型態與方式。 中華電信以「數位經濟發動機、創新產業領航員」為企業使命， 積極投入AI人工智慧、大數據應用、物聯網等未來經濟關鍵領域， 並透過參與前瞻基礎數位建設，建構產業生態系， 成立5G商用國家隊、籌組新網銀團隊，整合資源與人才， 讓台灣成為全球數位經濟產業鏈中的要角。

中華電信基於攜手全台灣企業、民眾一起前進5G新世界的目標， 期待在國家慶典時刻，向全國民眾呈現5G未來與美好生活的意象。 花車視覺重心是可愛的電信寶寶騎乘象徵智慧、創新的獨角獸， 透過「領航創新」，在雲端上展翅騰飛， 意喻中華電信將在數位新時代，帶領台灣向前衝刺、向上提升、 創造「點夢成金」的無限可能；同時運用領先業界的5G佈局優勢， 結合與民眾息息相關的智慧家庭意象，以4K MOD為核心，傳遞給觀眾驚奇、想像與美好，迎接、 享受雲端無所不在、萬物聯網的數位生活新時代。