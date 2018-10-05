新北海洋教育跨界結盟  與海共好接軌國際

由新北市教育局、萬里區公所與國立臺灣海洋大學( 臺灣海洋教育資源中心)跨界結盟的「 2018海洋教育成果交流暨國際研討會」3日劃下完美句點。 會中除了專家學者分享海洋教育的核心知識，並匯總海洋教育經驗、 集結了全國二百餘位海洋教育推動者， 共享各縣市優秀海洋教育的成果和經驗， 進一步地認識及體認到神聖的海洋教育責任。

活動首先由國立臺灣海洋大學辦理「第一屆臺灣海洋教育者論壇」 及「環太平洋教育者網絡國際研討會」，來自美國、 澳洲等多國專家學者於會議中交流國際海洋教育相關議題的發展情形 。

期間展示各縣市年度的海洋教育的成果， 臺灣海洋教育的成效讓人目不轉睛，對於臺灣學生會潛水、駕帆船， 國外學者都感到相當驚奇，會中透過ORID(焦點討論法) 聚焦海洋教育的執行面向及推動策略，對於提升海洋教育者之專業， 有相當大的意義。

此次主辦單位新北市也展現了多元的海洋教育特色： 野柳國小的獨木舟體驗，讓與會人員實地操作，體會海洋的美好； 萬里區謝文祥區長更親自擔任海洋課程解說， 提供深度體驗在地漁村文化；萬里國小學生精采的戲劇表演， 宣傳當地萬里蟹的生態及保育觀念，更獲得一致好評。

新北市教育局蔣偉民副局長指出，海洋教育是跨領域的課程， 新北市有著美麗的海岸地質及豐富的海洋生態， 長期以來在課程研發、教學實踐等面向都有多元的發展， 未來持續進行海洋教育的深化與開展，以培育更多卓越的海洋人才。

和美國小許恒禎校長也表示， 新北藍星學校致力於推動海洋教育融合地方特色與教學課程、 透過海洋體驗、海洋知識，讓孩子看見不一樣的視野， 落實全人教育的理念。