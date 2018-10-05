自人們哇哇墜地之後，除在襁褓時外， 做最多的運動應該就是走路了。起床時要走路，上廁所要走路， 吃飯要走路，工作要走路。這麼說來，人類應該不缺運動呀！但是， 事實不然。現代人真的缺運動。為什麼呢？

運動有幾個要件，一是心跳要增加，二是大型肌肉要動， 三是時間要夠，四是持之以恆。所以光是只有走路是不夠的。 至少要跑步才算是運動。君不見路跑運動如雨後春筍般冒出， 勁男靚女如雲，跑起來虎虎生風，如風雲席捲，真是美不勝收。 而我等阿北阿媽之流又如何能望其背呢？

其實大家別太失望，跑步如行雲流水非一蹴可幾，也是＂跑跑停停＂ 練出來的。大家聽到了嗎！＂跑跑停停＂。沒錯！跑累了，就走。 不那麼喘，就再跑。這就是跑走運動的雛形。 這是一種最自然的方式。幾乎任何人都做得到，你是弱雞， 就走很多，跑很少。慢慢有力了，就跑更多。更有力了，就全跑吧。 跑走運動就是這麼一回事。但是運動仍有基本原則。 一開始一定要先小跑步熱身，接著要做伸展運動，而運動完之後， 也記得要把伸展運動再做一次，當作是收操。 這樣可以減少運動後痠痛及接踵而來之纖維化。 而且一週至少要有150分鐘以上的運動量。這些是基本要求。

而在跑走運動時不是散步，運動一定要心跳增加才有效果。 散步時心跳若如止水，那以後人也會如朽木般凋零。 心跳要上升至一定程度。 所以150分鐘以上指的是心跳符合標準的時間。 而不論是跑或走時，姿勢依舊是跑步的姿勢。也就是：眼向前、 腰挺直、手提高、腳要正、氣要足。若如麵龜般跑步是效果大減的。 當然足夠的水分和熱量及營養是基本必備的。 如果手上有心跳測量儀，自是上上策，大大加分。 但是千萬別穿夾腳拖，基本配備是：避震良好且大小適合的鞋， 舒服的厚襪，適當寬鬆不束縛的衣著，帽子或運動型太陽眼鏡， 小隨身袋等4。

跑走運動可以是單獨成為一個運動， 或者是成為跑步專業的過度運動， 甚至於專業跑者也可以以跑走運動當做是提高心肺功能的方式。 所以，跑走運動是適合各個年齡層的人。尤其中老年人，因為易學、 低門檻，容易持續、容易呼朋引伴。