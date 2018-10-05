節能減碳護地球   新北推「創意風力車競賽」

利用一些看似平常的空瓶、塑膠罐、吸管、 汽球等材料，能創造出什麼有趣的新鮮事呢? 新北市萬里區萬里國小於今(5)日舉辦「 107年度北北基創意風力車競賽」，共有國小31校超過70隊、 近250位的小小風能創客及老師參與，比賽現場充滿五顏六色、 運用風力動能任意馳騁的手作造型車。選手展現創客研發精神， 在有限時間內發揮創意， 利用回收瓶罐共同合作組裝風力車進行闖關積分競賽。

教育局工程及環境教育科劉美蘭科長表示， 為了減緩氣候變遷對全球衝擊， 節能省碳的落實就從生活中點滴做起， 積少成多就能為生活環境帶來良好的改變， 也為下一代打造更友善永續的環境。新北市在節能減碳上有各種配套 措施，自104年開始引入「節能績效保證專案(ESPC)」 預計於107年底校園全面更換成節能燈具， 並培育各校都有一位認證通過的「能源管理師」人員， 協助推廣能源教育，辦理「再生能源太陽能車」、「太陽能燜燒鍋」 等多元競賽，讓學生認識、利用再生能源， 為新北市的能源低碳教育加分。

承辦學校萬里國小許慶雄主任說明，今年為辦理的第五年， 特別擴大邀請基隆市與台北市師生一同參加， 並鼓勵一般生及身心障礙生協作參與。「創意風力車」 競賽是透過選手們合作研究及創意激盪，風力車體的材料皆由回收再 利用物品組裝，學生們需一起討論如何平衡車體， 運用汽球排出空氣的反作用力，去調整吸管的長短及口徑， 讓風力車跑得又穩又遠。比賽分別為風力車「跑距離」、「推骨牌」 和「障礙賽」等三關，總積分最高者獲勝，

新北市參賽選手王至丞興奮的表示，大家必須集思廣益， 想出最好的方法來闖關，像是推骨牌必須透過風力計算、 切入角度加上撞得準，障礙賽車子結構需要很堅固等因素考量， 在比賽前就經過不斷地討論、嘗試練習，才能爭取最佳成績， 非常有趣刺激!