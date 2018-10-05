貿協佈局新南向   孟加拉商機上看830萬美元

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導）配合政府新南向政策，對外貿易發展協會率「南亞貿易訪問團」於9月30日前往南亞進行貿易洽談，10月1日洽談會共計251家買主參加，包含孟國前20大集團中第一大的PRAN-RFL Group、電器電子產品製造商Walton Group等，絡繹不絕與我商進行552場洽談，後續潛在商機上看830萬美元。

孟加拉人口約1億7,000萬人，自1980年代經濟改革開放以來，透過加工出口模式以及善用龐大年輕人口紅利的孟加拉已經成為眾多外資的投資標的，並躍升全球第二大紡織成衣出口國，過去兩年的經濟成長率(GDP)更突破了7％，隨著經濟快速成長，也帶動孟加拉當地的內銷市場蓬勃發展，但是當地大部分產業供應鏈缺乏，致使其高度仰賴進口原料、半成品與商品，成為台灣廠商前進該國拓銷的一大商機。

外貿協會「南亞貿易訪問團」一行27家廠商，於9月30日至10月11日期間赴孟加拉、斯里蘭卡、印度進行貿易洽談，本團首站到訪的城市「達卡」是該國首府，都會區有2,000多萬人口，團員主要產業有紡織、電子產品、電器、機械、金屬製品及食品加工。

台塑代表顏旭志先生表示，透過本次洽談會，認識到孟加拉最大的塑料製造商同業PRAN-RFL Group，將有利於未來在該國的生意布局。