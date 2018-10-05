華國大飯店 潮廣三霸餐券慶雙十

台北華國大飯店十月精選美食、住宿特惠，與國家同慶。帝國會館推出匯集掛爐片皮鴨、秋蟹鮮鍋和大尾青石斑的「潮廣三霸10人餐券」，號稱一券吃遍帝國招牌大菜，原價NT$9,888+10%，只要以近6折的價格NT$6,800即可享有，一次購買兩張再贈送特選紅酒一支(價值NT$1,200)。即日起至12/28，溫馨舒適的精緻客房優惠入住NT$2,999，平日可享房型升等雅緻客房(原價NT$9,000)。

說起「帝國會館」多數人會直接聯想到晶亮焦香的美味烤鴨【一鴨三吃】，以香脆鴨皮、多汁鴨肉，和腴滑帶皮的鴨肉層層堆疊、組合成鴨香肉盤，用Q彈餅皮搭配獨有北京味兒細砂糖與泡菜吃法，最獨樹一格。使用三霸餐券的食客可於生菜鴨鬆、港式鴨粥、三杯鴨骨煲、人氣芋香鴨米粉及千紅萬紫鴨柳等六款烤鴨吃法中任選三款，以多樣的料理風味暢快吃盡烤鴨精隨。

秋季不但是鴨豐腴，更是蟹肥美的季節，時令的【極道香蟹鍋】也是饕客必點，與潮廣必嚐現流料理【野生青石斑】各自獨霸一方。前者以一對八兩生青蟹入鍋，蟹鉗肥厚、肉質細緻，加入主廚精心熬製的天然海味湯頭，與彈牙白蝦、新鮮大白菜生滾出清香甘甜的熱湯，十分暖胃。還有重達28兩的現撈鮮活青石斑，肉質細嫩味美，最能呈現純粹完整的營養精隨，食客可於清蒸、剁椒、油淋中，挑選一種由主廚細作精烹。

廣東料理中不能少的噴香煲仔也特選兩款【海皇煲或椒麻蝦仁煲】吸引饕客胃口大開，搭配點心菜單中的暢銷品項【港式蒸燒賣】，與造型可愛討喜，能享受驚喜流沙口感的【黑鑽芝麻菇菇包】。以原價近6折的價格NT$6,800即可全部享有，同時滿足荷包與味蕾！

潮廣三霸桌席菜色：掛爐片皮鴨三吃、極道香蟹鍋、野生青石斑，燒汁豆腐煲2選1、經典港式燒賣、黑鑽芝麻菇菇包和季節時蔬、開胃三小品、寶島鮮果共十道佳餚，每張售價NT$6,800。

即日起至12月底，凡平日入住精緻客房只要NT$2,999(不含早餐)，並立即升等雅緻客房(價值NT$9,000)，以近3折的超值優惠，在光輝10月與您共遊賞玩台北。