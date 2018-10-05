(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們今（5）日早上報導，美國蘋果及亞馬遜等知名國際企業的電腦，似乎被中國政府，偷偷在生産階段安插後門，引起矚目，中國聯想集團股價，也因此下跌兩成。

美國《CNBC》報導，在台灣時間今日快中午時，中國聯想集團股價下跌了19.13%，而在今日上午則總共下跌了23%，相當驚人。

聯想集團回應《CNBC》，表示該公司生産線，與涉嫌在蘋果及亞馬遜電腦内，設置間諜半導體的公司，並無關聯，但一位專家則表示，聯想是中國公司，因此美國公司可能會改選美國電腦公司產品，較為安全。

《CNBC》説明，中國法律要求其國内企業，配合政府當局，導致西方國家提起國家安全擔憂。

以下揭露自稍早報導，詳細内容請點進超聯結内參考。

（發稿時間：2018/10/05 09:07）

《日本經濟新聞》引述《彭博》報導，表示蘋果和亞馬遜，發現公司設備内，有可疑半導體，因此向FBI請求合作，不過目前兩家公司都否定此報導。

報導引述消息人士説法，表示兩公司的中國製造主機板内，出現像鉛筆尖端一樣細小的間諜半導體。目前内部人士懷疑，中國政府可能與此半導體有關。

《彭博》介紹，透過此半導體，駭客就能自由進入公司内部的資訊網路，竊走美國的智慧財產機密内容。《日本經濟新聞》分析，雖然目前蘋果和亞馬遜，都否定《彭博》報導内容，但若此事屬實，這將成為中國政府竊盜美國智慧財產權的證據，恐怕會讓美國加強貿易戰。

中國在蘋果亞馬遜裝後門 聯想股價蒸發20%