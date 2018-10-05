台灣創作打進紐約動漫展 北美市場試水溫

動漫界盛事「紐約動漫展」（NYCC）今天開幕，台灣創作首度集體參展，包括已故大師鄭問的漫畫英譯本。金漫獎得主常勝獲邀訪問紐約，希望在北美提高作品能見度。

本屆紐約動漫展4至7日在賈維茨會展中心（Javits Center）登場。駐紐約台北文化中心與中華動漫出版同業協進會合作，邀集11家動漫業者參展，在曼哈頓94號碼頭的副展區設立攤位，展示台灣原創漫畫與電玩遊戲。

常勝（本名李常勝）此行主打曾獲金漫獎最佳少年漫畫類獎的「奧德曼」和「隱藏關卡」，希望作品翻譯成法文與日文後，繼續朝北美市場叩關。除進駐動漫展副展區台灣攤位，常勝也在賈維茨中心的藝術家專區舉辦簽名贈書活動。

49歲的常勝15年前開始畫漫畫，他受訪時提到，有天一覺醒來，驚覺自己出社會後忘記兒時想當漫畫家的夢想，因而辭掉做了15年的廣告公司工作，改行畫漫畫。剛開始在網路發表，並將作品寄給許多出版社，卻石沉大海，沒有業者看上他。

「台灣漫畫家的環境一直都不怎麼好。」常勝回憶說，曾經歷每天起床都在想要跟誰借錢的日子，咬牙苦撐一年多才被東立出版社發掘，首部作品「史坦利之石」接著獲獎，拿到獎金，作畫生涯才逐漸步上坦途。

初訪紐約的常勝躍躍欲試，希望把握機會，讓美國更多人看見自己畫風寫實細膩的作品。他說：「這就像有人幫你開門，過了這扇門後，就要靠你自己去努力了。」

紐約動漫展2006年起舉辦，一向以歐美作品為主，漫威（Marvel）與DC等知名美國漫畫品牌為拓展版圖，無不絞盡腦汁吸引讀者參觀，熱愛角色扮演的粉絲也精心裝扮，爭奇鬥豔，4天展期預估吸引20萬人參加。

為容納更多粉絲，本屆動漫展在94號碼頭增設以日本動漫與遊戲為主的副展區。台灣攤位呈現9家出版社近300本漫畫及輕小說，並延續鄭問故宮大展熱潮，首度將「萬歲」、「始皇」、「東周英雄傳」以及「刺客列傳」與「阿鼻劍」經典章節英譯本等鄭問作品帶到紐約。

除了圖書，台灣攤位還提供電腦，讓玩家體驗台灣原創的恐怖冒險解謎遊戲「返校Detention」及融合擴增實境（AR）技術的「鎮山」，引領歐美玩家認識台灣歷史文化與迷人風采。

紐文中心表示，這些原創圖像作品跨越文本、語言、種族隔閡，將它們推向國際舞台，可讓更多閱聽眾見到台灣多元且深具文化魅力的軟實力。

「紐約動漫展」展出近300本台灣原創漫畫及人氣輕小說。圖為活動主視覺圖。（中央社）