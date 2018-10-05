台灣農村美酒創佳績　好酒擄獲國際專業品酒裁判心

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭、原住民的小米酒等，但你可曾聽過或品嚐過國產農村自釀酒呢？由農糧署轉導的農村美酒今（2018）年在國際酒類評鑑抱回4金、6銀、2銅質獎共12項獎項，成功讓世界看到台灣的製酒水準。

農糧署選薦去（2017）年國內優質農村酒莊及酒品評鑑獲獎的17款酒品參賽競逐每年舉辦一次的德、比、法、英等四大知名國際酒類評鑑會。

▲布魯塞爾國際烈酒競賽金質奬-燒酎。(照片由農糧署提供)

我國參賽酒品在德國、義大利、法國、英國等製酒大國環伺激烈競爭下，經過來自全世界各國的專業品酒裁判品評評定結果，台中市霧峰區農會酒莊以在地香米、荔枝、蜂蜜產製的「初霧純米吟釀」、「初霧燒酎」、「荔枝蜂蜜酒」及苗栗縣大湖地區農會以新鮮草莓產製的「典藏情莓」酒品，以優異品質，勇奪金質獎。

▲布魯塞爾國際烈酒競賽金質奬-典藏情莓。(照片由農糧署提供)

農糧署表示，台灣雖然沒有歐美等酒業大國擁有得天獨厚的釀酒天然環境及資源，但融入農村人文特色，透過利用國產多元農產品原料，及產官學界合作，改善酒品衛生安全與卓越風味，建立農村酒莊及酒品評鑑制度，逐步提升酒莊營運成效及酒品品質，所產製高品質酒品已獲世界認同，目前通過評鑑的農村酒莊有12家。

自2008年首次薦送農村美酒參加國際酒類競賽至今，我國農村酒品已獲得24項金質獎、39項銀質獎及2項銅質獎，證明台灣製酒技術及品質已躍升世界級水準。

▲農村美酒2018國際酒類評鑑名單由農糧署提供。