〈時評〉柯文哲到底在怕什麼？

出版美國人權記者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》（The Slaughter）一書中文版的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，9月3日在自由時報具名刊登全版廣告；廣告中摘錄的《屠殺》第九章內容，直指台北市長柯文哲在台大醫師任內，曾涉入令人髮指的中國活摘器官買賣事宜。

面對白紙黑字的指控，柯市長當下又習慣性玩起耍嘴皮子轉移焦點的伎倆，質疑吳祥輝「只是拿錢辦事的打手」、「買廣告錢哪來」？吳祥輝則劍及履及，於9月6日赴台北地檢署告發柯文哲違反「殘害人群治罪條例」！9月12日，三立電視台播出對葛特曼的專訪，訪談中對柯文哲醫師仲介器官移植、參與議價多所質疑；柯文哲隔日答覆記者提問時表示：影片有被剪輯過，會盡全力跨海提告！

10月1日，葛特曼來台，並預告隔日召開國際記者會。由柯市長並未到機場迎接葛特曼的冷處理方式看，顯然的，柯市長已經心裡有數：葛特曼此番遠道而來，不像是為了向柯文哲市長道歉！

果不其然，葛特曼在10月2日的記者會中，親口質疑柯文哲醫師在中國活摘法輪功學員器官移植買賣黑幕中，扮演了中間人（middleman）、葉克膜推銷員、葉克膜使用技術導師的三合一角色！

柯市長還來不及千里迢迢跨海提告，葛特曼自己倒先送上門來，現身柯市長的台北城開起國際記者會了，這，不是正中柯市長的下懷嗎？奇怪的是：柯市長怎麼忙到沒時間親赴記者會現場，來個面對面說清楚、講明白？記者會中，葛特曼一口咬定柯文哲是「騙子」，請問柯市長，是可忍、孰不可忍？記者會後，柯市長和市長夫人又同樣很忙，忙到連馬上到台北地檢署按鈴控告葛特曼的時間都沒有？

與葛特曼當面對質的機會，放棄了；喊不惜跨海提告的，連台北地檢署提告都拖泥帶水的──一副能避則避、能閃則閃的柯文哲，還語無倫次到連「我有沒有拒絕被採訪的權利」的話都說得出口，到底在怕什麼？纏鬥吳音寧那種夙夜匪懈的精神與毅力，跑哪去了？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）