8城市面臨沉沒威脅 各政府不該再沉默

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）全球暖化導致海平面上升，已使許多濱海城市面臨沉沒危機，英國慈善組織疾呼各國政府挹注資金，助數百萬家戶對抗「滅頂」之災。

《法新社》報導，基督教援助協會（Christian Aid）研究了全球8座人口總數達1億人、處境岌岌可危的城市，包括印尼雅加達、泰國曼谷、奈及利亞拉哥斯、菲律賓馬尼拉、孟加拉達卡、中國上海、美國休士頓，及英國倫敦。

其中，雅加達正以每年25公分的速度下沉。雅加達與曼谷、休士頓及上海，在未來極端氣候、暴雨、大潮的肆虐下，若未妥善因應，恐於數十年內淹沒。

此項呼籲呼應了聯合國將於下周公布的環境報告，跨政府氣候變遷小組（Intergovernmental Panel on Climate Change）將提出數據，檢視全球暖化控制在攝氏1.5度內的影響。不過，即便各國能將溫度控制在此範圍，仍將對海岸城市帶來災難性衝擊。此前研究顯示，若全球溫度上升2度，海平面將推升50公分。

這些城市下沉的肇因，多半是人為因素。有著1,000萬人口的雅加達，是13條河流的匯流點，由於半數人口無法取得自來水，非法超抽地下水之情事時有所聞，導致地層下陷。休士頓人口不斷成長，為了供應自來水，土壤也承受了巨大壓力，颶風暴雨更使情況雪上加霜。

建造海堤或如倫敦泰晤士河防洪閘（Thames Barrier）等基礎建設，有助降低災害，然而，各國更因致力保護天然的防洪設施。基督教援助協會提到，「我們從2004年南亞海嘯得到的教訓之一，就是發現有著紅樹林保護的地區，特別能承受這樣的巨量侵襲。大自然自有抵禦之道，只要人類護其周全。」