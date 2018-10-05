義美高志明談教育與經濟發展: 課程設計　應想到10年後的人才需要

（台灣英文新聞／宇妍 採訪報導）近年來，由於人力「供需失調」與「學用落差」，造成「青年高失業、企業高缺工」現象，顯見教育與經濟的關係密不可分。良好的教育政策，可以培育出優秀人才，讓青年學子在產業界適才適所，進而提昇國家競爭力。

有鑑於此，黃昆輝教授教育基金會於今(5)日～明(6)兩日，在台北國際會議中心舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會」。

此次研討會邀請來自美、日、韓及新加坡等教育與經濟領域的國際知名學者，及國內專家學者、產業界、民間團體人士和政府決策人員共同投入討論，盼藉此盛會改變長期以來教育和經濟各自發展但欠缺交集的脫節現象，同時擴大教育政策和經濟發展的視角，使教育的成果與經濟民生產生更堅實的連結。

與會專家學者互動熱烈 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

這次研討會預定進行四個分組座談，由國內產、官、 學界知名學者專家擔任引言人，共提出八篇「引言報告」， 深入分析當前臺灣所面臨的教育與經濟問題。

今(5)日下午大會安排一場「 主題論壇」，由曾經在矽谷工作生活長達37年、從事創投達20年資歷的臺杉公司(Taiwania Capital) 總經理翁嘉盛擔任主持人，與義美食品總經理高志明，以及台中教育大學校長王如哲，跟出席的國內外學者專家共同討論「 教育如何對國家經濟發展及個人福祉作出貢獻的有效策略」。

主持人臺杉公司總經理翁嘉盛以他在國外工作多年的經驗強調，為因應AI世代來臨與快速變動的社會，想要比別人更好，終生學習(continued education)的概念日形重要。

企業為了所需要的人才與技術，可以考慮跟大學成為合作夥伴，讓員工就算進入社會，在辦公室仍可繼續學習。

左起依序為義美食品總經理高志明，「 主題論壇」主持人臺杉公司總經理翁嘉盛，與以及台中教育大學校長王如哲(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

他也強調，教育要有創意，訓練思考能力遠比擁有高深的學位更重要。他同時認為教育界應該善用AI作為輔助。

義美食品總經理高志明則強調，產學研的合作，應該是不斷交流。在探究企業有沒有善用人才之前，也應該要想想政府有沒有善用人才，建立良好的官僚體系。簡單的說企業與政府都有責任，不該推給任何一方。

高志明指出，學研與產業的合作其實是互蒙其利，絕非企業單方受惠，而企業所擁有的某些專業技術，有時正是學研範疇所缺乏的。產學研的落差，更不可用大數據一概而論，而應該以個案討論。

關於人才的培訓，學校的課程設計時，就應該設想到十年之後的人才需要。他認為，其實人才培訓不只限於學校教育，家庭宗教禮俗都是教育的一部分。

高志明還說，人生各階段不論少年中年或老年人才，各有其優勢，個人福祉不僅限於剛畢業的學生而已，人生每個階段都需要追求福祉與成就感。

台中教育大學校長王如哲(左)進行簡報 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

研討會預定進行四個分組座談(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

針對有出席者質疑企業提供實習時數不足的問題，或是沒有善用人才的說法，高志明強調，義美食品可以說是國內少數接地氣、也追求高科技的企業。

他認為企業不該用來訓練實習生，而是應該嚴格訓練具有實作力的學校老師，這樣教出來的學生，才能更有競爭力，為企業所用。

高志明這項說法，也呼應了現場觀眾提出，目前許多學校的教師，往往理論勝過實作力的現象。

台中教育大學校長王如哲，則引用數據證明，過度教育並不會帶來預期中的經濟成長，在高等教育的前一階段，也就是高中或高職教育，對國家經濟更具關鍵性。

今天在場人士都認為，教育對任何國家都是一大挑戰， 唯有靈活面對挑戰進行改革的國家，才能勝出，在世界立足 。

台灣若想培養出有高度與國際競爭力的人才，業界政府與教育界的合作不可忽視 。與會人士都盼望這次研討會中所提出的意見，能讓政府聽到進而落實，對國家經濟才會產生實質的幫助 。

左3為主辦單位基金會董事長黃昆輝 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)