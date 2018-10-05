台北周六不無聊　總統府邀看建築光雕展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）想看總統府光雕展演的民眾千萬不要錯過這則訊息了，自今(5)日晚間7時開始到雙十國慶日的晚間9時30分，每30分鐘就有一場光雕秀，民眾可多利用機會前往觀賞。

總統府表示，配合總統府前「TAIWAN共好─中華民國107年國慶‧總統府建築光雕展演」活動，總統府在明(6)日周六開放民眾參觀並延長到夜間，時間為上午8時到晚間8時。

當天開放參觀的區域從總統府的一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－時代」、「府－聲音」、「府－想像」、「府－味道」、「府－我在」及特展「海島之國－垂秀夫攝影創作展」、特展「C2 SQUAD嘻塗幫」、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

另外，為了讓民眾亦能體驗在地美食，在總統府南北苑設有優質農產品展售攤位，現場展售梨山新興梨、艾草粿、水粄、堅果米糕、大目釋迦、紅龍果、檸檬汁、蜂蜜、蜂蜜茶、蜂蜜加工品、紅薑黃滴粒、薑黃系列產品、果乾、秋葵及其加工品、小黃瓜、芭樂、木瓜、酪梨、臺灣奇異果、雞肉、雞蛋、蛋捲、鮑魚菇、乾木耳、黑木耳露等各種台灣優質農產品。

總統府提醒，參觀民眾，含身障、年長行動不便人士，請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。手提包除外，攝錄影機、大型背包等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。