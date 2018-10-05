歐美吹電動滑板車租賃風 事故頻傳、安全堪憂

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）電動滑板車租用廠商Bird與Lime近年來大舉進軍歐美國家，各大城市開始出現滑板車租用潮，然而在缺乏安全帽等保護下，意外頻傳，雖帶來「足踏風火輪」的興致，卻恐有致命危機。

CNN報導，近來美國傳出兩起電動滑板車死亡事故，一名男子上周在華盛頓遭休旅車輾過、拖行而死，上個月亦有一名24歲男子不慎從滑板車摔倒而喪生。

民眾對電動滑板車的安全意識顯然不足，將之視為休閒娛樂，殊不知此種交通工具的風險不亞於其他動力載具，甚至比自行車還危險，洛杉磯悉達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）專家Sam Torbati說道。

洛杉磯律師Catherine Lerer則指出，幾乎日日接到民眾電話，詢問電動車事故的責任歸屬問題，「電動滑板車比自行車不穩定，輪子小、底座短，容易受道路鋪設瑕疵所害。」

在共享經濟趨勢下，使用者可透過手機尋找滑板車位置、解鎖，輕鬆租借電動滑板車，然而，業者卻未要求首次使用者須接受足夠的訓練。舉例而言，Bird的手機app僅提供圖說，提醒用戶需自備安全帽、在自行車道駕乘。

在美國70餘座城市營運的Lime，也只提供教學影片，卻未要求使用者上路前得先觀賞影片，導致許多用戶上路後，才驚覺時速可達24公里的電動滑板車，的確有其交通安全疑慮，使用不慎就容易受傷。

除了缺乏安全意識，法規也未盡完善。光美國各州、各城都缺乏電動滑板車統一規範。丹佛市將這類交通工具列為「玩具車」，必須在人行道上騎乘。然而在加州，在人行道騎乘滑板車違反交通法規，只能在自行車道或街道上使用。

按照台灣現行法規，無論是傳統滑板或電動滑板，都禁止駛上馬路。人力滑板違規可罰新台幣300元，電動式罰1,200元到3,600元。