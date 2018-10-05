元氣大傷難復原《海灘》景點瑪雅灣無限期關閉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）因李奧納多主演的電影《海灘》而聲名大噪的泰國瑪雅灣（Maya Bay），今年6至9月關閉休養生息，原本預定10月重新開放，但恢復不如預期，官方決定無限期關閉，盼能讓海灘重拾生機。

《美聯社》報導， 泰國國家公園暨野生動植物保護局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）表示，經過環評後，瑪雅灣雖進行了4個月的復育工作，卻仍未復原，因此維持關閉狀態，直到環境回復正常。

瑪雅灣位於泰國Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi 國家公園，電影《海灘》就是在當地取景，自2000年上映後，遊客如織，平均每天有高達4,000名遊客、200艘船隻造訪。

許多泰國海洋國家公園每年都會關閉4個月，但瑪雅灣太受歡迎，因此終年開放，長期下來，導致大量珊瑚礁死亡、海洋生物絕跡。

CNN報導，國家公園暨野生動植物保護局預估，該國家公園恐於2018年迎來250萬遊客，較去年增加50萬人。瑪雅灣鄰近同為旅遊勝地的普吉島（Phuket），乘快艇一小時內就能到達。

瑪雅灣（圖／美聯社）