睽違15年！希爾頓酒店重返台灣市場

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）睽違15年的希爾頓集團再度重返台灣市場，台北新板希爾頓酒店，今（4)日正式開幕。希爾頓集團旗下的中山逸林酒店，也將在年底開幕。

東森報導，新板希爾頓酒店住房餐飲預定10月12全面開放。做為新北市首家國際連鎖酒店的台北新板希爾頓，共有5種房型、400個房間、1家中餐廳、1家Buffet自助餐廳、1家大廳酒廊，還有頂樓無邊際泳池。



綜合中時與中央社報導，宏國集團攜手希爾頓集團，在新北市新板特區投資興建的「台北新板希爾頓酒店」，今正式開幕。這是睽違15年後，擁有百年歷史的國際連鎖酒店「Hilton希爾頓酒店」與宏國集團攜手重返台灣市場，並成為新北市最新地標建築。

看準新板地區五鐵共構的交通優勢與會展、商務發展潛力，台北新板希爾頓酒店將鎖定星馬日韓的高端休旅客層、以及會展商務客層。

中央社引述該酒店總經理湯思嘉（Scott Thomson）表示，酒店備有400間客房，開幕後平均房價約落在新台幣7500元，預估開幕首年住房率將達到70%。

同樣看好台灣市場，希爾頓集團旗下中山逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）也將在年底開幕，預計11月份舉行人才招募。

中央社引述台北中山逸林酒店總經理吳維寧（William Wu）說，中山區鄰近台北車站，是台北較早開發區域，中山北路貫穿其中，沿線擁有許多銀行、飯店，同時也為一重要交通樞紐。據觀察目前中山區平均住房率都有9成以上，平均房價約落在6000元到7000元，未來也盼以此為目標。

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