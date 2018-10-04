新北有木國小「反毒戲劇演出」防制學生藥物濫用

新北市教育局與台灣陽光關懷協會合作於今（4） 日在三峽區有木國小舉辦107學年度首場「反毒戲劇演出」，結合 民間資源，公私部門協力預防毒品入校園，藉由互動有趣的戲劇演出 ，強化學校防制學生藥物濫用之成效。

為強化校園拒毒預防工作，貫徹新世代毒品「零容忍」策略，教育局 持續整合資源並結合民間團體辦理多元反毒宣導活動，本次結合台灣 陽光關懷協會及「菲比劇坊」，在三峽區有木國小拉開序幕， 有近200位學校師生參加。陽光關懷協會自去年起已陸續舉辦20 場次的演出，本年度將續辦15場演出， 合計觀看師生將超過1萬人。

新北市教育局表示，新興混裝毒品類型多變， 以新穎的包裝型態偽裝成糖果、巧克力、咖啡包等， 市府特別整合各局處成立「毒品防治辦公室」， 將校園毒品防制列為重點項目，藉由「高關懷青少年通報中心」， 擴大關懷輔導層面，也透過輔導諮商中心、 醫療戒治單位及少年輔導會等單位， 讓個案學生能回歸正常家庭生活。

台灣陽光關懷協會以「有光 就沒有黑暗」為理念，長期關注青少年藥物濫用情形，今日演出由協 會創辦人楊武男、理事長關淑君與菲比劇坊經過多次擘劃安排， 用輕鬆又有趣、活潑不教條的方式， 幫助學生建立正確的反毒觀念及拒絕毒品技巧； 藥物濫用之防制工作更需要回歸家庭層面， 平時家長應多關心子女在校內外學習、交友及生活狀況， 並讓孩子維持規律生活作息，從事正當休閒活動， 一同攜手用愛陪伴孩子。