中華電信MOD跟播下半年三大熱門韓劇　台灣韓迷不用再怕被劇透

中華電信MOD自5日起，陸續推出下半年三大熱門韓劇：《 我身後的陶斯》、《壞爸爸》、《胸腔外科-盜心師》， 讓台灣民眾搶看最新戲劇內容，不怕被爆雷！ 中華電信MOD甫宣布用戶數突破190萬大關， 為了提供用戶更新、更多元的影劇內容， 一次跟播三部韓國強檔戲劇，回饋國內廣大韓劇迷， 訂閱戲劇199包月即可同步韓國，享受高畫質的影音服務。

男神蘇志燮帶著《我身後的陶斯》 帥氣回歸電視劇！穿上超Fit西裝化身神秘特務。《 我身後的陶斯》劇情講述固執大媽高愛琳(鄭仁仙飾) 和神秘鄰家男人金本(蘇志燮飾)之間的浪漫喜劇。 劇中不僅有著精彩、帥氣的武打戲， 蘇志燮還一改高冷型男形象化身「奶爸」，照顧雙胞胎， 反差萌的演出相當吸睛。

多產男神張赫今年三度回歸！本次在新劇《壞爸爸》 中飾演一名拳擊手， 為了成為一個好爸爸而下定決心成為壞人的故事， 劇中充滿感情與打鬥動作場面，戲劇張力十足， 充分展現張赫深厚的演技。

被評選為2018年下半年最令人期待的戲劇《胸腔外科-盜心師》 ，由《被告人》團隊再度打造撼動人心的真實醫療劇， 描寫開刀即日常，穿著綠色醫袍在醫院生活的三位主角的故事， 此劇九月底在韓國一開播，即受到收視群廣大迴響及熱烈討論， 備受台灣韓迷期待。

近年來韓國戲劇、電影題材多元，加上知名演員加持， 深獲台灣民眾喜愛。中華電信MOD滿足全方位的影視需求， 提供高畫質的收視品質，5日起跟播韓國，三部韓劇輪番上架， 讓台灣韓迷不必再久等。