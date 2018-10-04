Google Pay入列！ 北富銀全面支援七大Pay

台北富邦銀行宣布正式支援Google Pay，凡使用Android 4.4以上版本手機的民眾，皆可使用富邦信用卡及簽帳金融卡綁定 Google Pay體驗「秒付」快感。即日起至10/31，持有富邦簽帳金融卡、 富邦信用卡的卡友，首次綁定Google Pay，單筆消費滿NT$100以上，即贈送7-11現金抵用券 100元(限量5,000名，每戶限回饋乙次)！

北富銀表示，目前市場有超過半數(52%)的手機、 智慧手錶等行動裝置具NFC感應功能，且行動支付綁定信用卡、 簽帳金融卡的流程相當簡便，促使行動支付的普及度愈來愈高。 本次開辦Google Pay希望能提供富邦卡友更多元化的行動支付工具選擇，且Goo gle Pay付款便利性高，僅螢幕解鎖即可感應支付， 對於講求效率的消費者是嗶付好幫手。

看好行動支付的發展，北富銀自2016年起陸續開辦台灣行動支付 、Apple Pay、Samsung Pay、Wali智慧錢包、Garmin Pay、Fitbit Pay、Google Pay等七大國際及國內NFC感應支付錢包， 讓行動支付版圖更趨完整。 目前不論是國際三大行動支付或剛獲准開辦的穿戴式裝置支付， 皆可綁定富邦簽帳金融卡及信用卡，進行感應付款，包括iOS或A ndroid手機，只要下載指定的App， 綁定富邦卡後即可至全台約11萬家具有感應式刷卡機的商店消費， 例如：全家便利商店、萊爾富、OK超商、麥當勞、星巴克、 屈臣氏、家樂福等；在線上商店亦可用行動支付消費，例如：mom o購物網、PChome線上購物、高鐵app等，相當便利。

北富銀進行大數據分析，由於去年四大超商開始積極支援行動支付， 在使用場景上，便利商店及超市（30%） 成為用戶最常使用行動支付的實體場域，其次依序為一般購物（23 ％）、餐飲（19％）、百貨與購物中心（14％）與交通運輸（1 3％）。在目標族群上，行動支付使用者年齡層以26到45歲為主 要使用者，占整體使用者比例高73％，50歲以上使用族群亦有1 3%，使用年齡最高為90歲，最低為15歲，顯示行動支付不再僅 為年輕人之偏好，已逐漸普及到各個年齡層。 若分析單筆交易金額最高之消費場域，則以高鐵奪冠， 單筆交易金額近千元。若以總交易筆數來看， 卡友於便利商店使用行動支付佔比最高約三成， 平均每週於便利商店至少使用一次。另外， 有加載行動支付的卡友平均每月消費金額及筆數皆為未加載行動支付 卡友的兩倍。