新北重陽國小流浪貓狗納入教學課程　激發學生對生命熱情

三重區重陽國小於今（4）日配合「世界動物日」 辦理「校犬喵喵和小花的入學儀式」，並以喵喵和小花為主角研發「 浪浪重陽」特色課程，內容包括校犬小故事和歡迎入學儀式， 藉此激發學生對生命的熱情和勇於面對困難的勇氣。

重陽國小校長胡銘浚表示，今天10月4日是特別的日子「 世界動物日」，重陽國小學區古地名是田心、菜寮， 早期此地都是菜園，因此也促成了附近菜市場和流浪動物的形成。 學校老師們很有愛心的組織社群來照顧小浪浪， 並編寫課程來發展生命教育，這次特別認養了喵喵和小花， 讓課程可以更加深化，特別感謝主任和伙伴們的投入付出。

為了推動生命教育、人文教育並活化學校課程， 重陽特別迎來的兩位新家人-校犬「喵喵」和「小花」， 牠們都來自於流浪犬中途之家，而且都是有故事的流浪狗。 喵喵是一隻6個月大的小女生， 因為從小在山上跟著流浪貓一起成長、吃貓飼料長大， 所以在接到中途之家前，都還認為自己是貓的超友善小狗， 非常可愛、黏人。

另外小花2歲大，從小在土地公廟陪老人家下棋休憩， 但有一天遭補獸夾夾斷前肢，因疼痛恐懼而一直躲藏逃避人群， 傷口在發炎失血下幾乎喪命，後來經過志工辛苦救援， 先以吹箭迷昏牠，再緊送往獸醫院，才從鬼門關裡搶救出來。 中途志工許小姐說：「牠們因為都受過苦，所以更知懂得珍惜」 都非常乖巧聽話，感謝志工們用心來照護流浪狗。