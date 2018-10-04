櫃買交易制度宣導 逐筆交易介紹6連發

為因應國際市場競爭，提升國內股票交易效率，櫃買中心配合主管機關積極推動股票交易自109年3月23日起正式採行逐筆交易制度，於10月份在北、中、南各地對全體證券商舉辦「櫃買市場交易制度暨相關業務宣導說明會」，總計將辦理6場。

本次宣導說明會將說明逐筆交易與集合競價的差異，並介紹台股盤中逐筆交易制度之規劃內容，包含新增加的委託單功能（如巿價委託及立即成交或取消、全部成交或取消等委託方式）、改價功能以及瞬間價格穩定措施等，並將以釋例說明逐筆交易的撮合方式，此外，亦將安排興櫃股票交易制度、證券商防制洗錢作業常見缺失及櫃買市場不法交易監視制度等主題，宣導內容以制度及法令說明為主，案例分享為輔，由櫃買中心同仁擔任講師，透過深入淺出的方式，使證券商從業人員能更加明瞭櫃買市場交易制度及相關業務之內容。

首場宣導說明會已於10月3日自台北開跑，現場反應熱烈，與會者在現場就宣導內容熱情與櫃買中心人員互動交流，並表示此項活動對從業人員瞭解新制度甚有幫助。櫃買中心表示希望藉由從業人員的普遍認識後，再將相關內容推廣至投資大眾，因名額有限，歡迎有興趣的證券商從業人員儘早報名。本次活動採線上登錄方式報名，有關「櫃買市場交易制度暨相關業務宣導說明會」之宣導場次、地點、內容等活動詳情，請至櫃買中心網站(http://www.tpex.org.tw)查詢。