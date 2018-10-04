【勇闖非洲】中油探勘員駐查德10年  瘧疾、傷寒、內戰都碰上

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中油查德礦區預計明（2019)年底就可產出第一桶油，對曾經在「非洲死亡之心」查德打拚的中油探勘人員來說，10年來與傷寒、瘧疾搏鬥，從內亂中死裡逃生等經歷，都將化為甜美的果實。

查德地處非洲中心，遠離海洋，且國土大部為沙漠地區，全年高溫炎熱，夏季高溫高達52度，又名「非洲死亡之心」。根據聯合國公布的人類發展指數，查德排名在倒數第五，不僅生活環境困苦，還有讓人聞之色變的瘧疾等傳染病。

中央社報導，為積極開拓自有油源，中油公司於2005年10月派遣3名工作人員赴查德設立分公司，雖然薪資條件不錯，因當地衛生情況不佳、傳染病猖獗，當時外派查德除選擇與地質探勘相關的學經歷背景的員工外，對工作有熱忱、想學習油田開發技術、身體強壯也是必要條件之一。

現任中油轉投資事業處副處長蘇尚文，就是第一批前進查德的人員。他說，派駐查德，首先要在國內進行腦膜炎和黃熱病預防注射，取得政府授與的「黃皮書」才能出門，但即使這些預防工作都做足了，查德最令人畏懼的還有感染死亡率超過10%以上的惡性瘧疾等。

熱帶地區雨季剛過後的期間，得瘧疾就如同得感冒一樣容易，估計全球每年死於瘧疾的人數至少有100萬人，僅次於肺結核，不過抗瘧藥奎寧的副作用很大，長期服用恐有洗腎風險。

蘇尚文表示，他當時只吃了3個月的抗瘧藥，面色就明顯枯槁，於是在長遠考量下決定停藥，而為盡量降低被瘧蚊侵擾的風險，即使身處逾40度高溫，只要出門一定穿著長袖衣物，睡覺時兩層以上的蚊帳也是必備的，更隨身攜帶急性瘧疾治療藥物，所幸能順利通過考驗，安然度過外派查德的時間。

在睦鄰方面，蘇尚文回憶，探勘中期，為了更明確地下構造而實行震測，常要拎著禮物到處拜會地方政府官員及部落酋長。

另外，派駐在查德4年就碰上兩次內戰。中央社引述蘇尚文說，2006年4月在睡夢中被砲聲驚醒，感覺咫尺之遙的砲聲震得房子震天作響後，緊接著就槍聲大作，這時只能在心裡把所有數得出的神佛都念過一遍，盼眾神庇佑。

2008年2月，叛軍再次打著革命大旗攻入首都。這次的戰況遠較2年前激烈，外籍人士幾乎都逃光了，中油員工在戰事結束後又回到首府。

蘇尚文說，當時路上滿目瘡痍，空氣中還飄著「屍臭味」，但雨季即將來臨，探勘業務若不及時完成，後果不堪設想，因此大家明知危險還在，也是硬著頭皮回去把工作繼續完成，事後其他國家的員工都很敬佩他們的「勇敢」。

中油的3區塊分處查德南部和北部，任何一個區塊的距離和辦公室的距離都超過500公里以上，無論到哪個區塊探勘，都得耗掉10小時以上的車程。

不過，中油探採事業部國外業務處處長范振暉說，近年查德罷工事件頻傳，治安狀況不佳，為安全起見，中油公司已叮囑外派人員晚上盡可能不要外出。配合開發作業，未來會在礦區附近蓋工作基地，最快明(2019)年6月就會完成，讓探勘隊可以就近休息，不用舟車勞頓。