消夜、睡眠不足 賀爾蒙失調之下 當心體態如吹氣球般

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）減肥是許多人一輩子面臨的課題！台中一對大尺碼夫妻因為不良的飲食和生活習慣，體態像吹氣球一般，體重直線飆升，所幸在接受腹腔鏡胃縮小手術後終於回復年輕時的體態，並重拾自信。醫師提醒，睡眠時間不夠身體將無法維持正常機能運作，賀爾蒙失調進而產生肥胖問題，因此，養成良好的睡眠及生活作息才是維持體態和健康的根本之道。

30多歲的余姓夫妻過去兩人體重合計近兩百公斤，重度脂肪肝也導致肝指數超出正常值兩倍，甚至是余太太常被詢問：又懷孕了嗎？旁人的關切每每讓他們尷尬不已，於是夫妻倆決定接受腹腔鏡胃縮小手術，並積極改變生活習慣，成功甩重，重拾自信。

術後兩人戒掉油炸物和降低澱粉類攝取量，余先生體重從117公斤減至75公斤，BMI值40.9降至26趨近正常，體脂肪更從30.9%降為21.2%，肝指數回到正常值。余太太體重從82公斤減至60公斤，減少了22公斤，終於能穿回產前的衣服。

彰化基督教醫院體重管理中心執行長王秉彥醫師表示，造成生理時鐘紊亂最大主因就是睡眠不足，睡眠時間不夠身體將無法維持正常機能運作，身體用來分泌、調整荷爾蒙的時間當然也跟著不夠，賀爾蒙失調進而產生肥胖問題。

肥胖分別與胰島素（Insulin）、瘦體素（Leptin）、飢餓素（Ghrelin）、多肽YY（Peptide YY）、神經肽Y（Neuropeptide YY）等相關荷爾蒙有著極大的關係。瘦體素（leptin）主要由脂肪細胞分泌作用於下視丘，可抑制食慾進而降低食量；飢餓素（Ghrelin）由胃部分泌，能產生饑餓感、刺激進食效果。

根據國外研究顯示當睡眠不足的時候，瘦體素分泌也跟著減少，反之飢餓素和食慾感都會隨著增加，由此可知，減重時需有充足睡眠及養成良好的生活作息。