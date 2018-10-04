下班輕鬆煮也要變化！義美「 三醬三麵」大玩混搭風

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）台灣雙薪家庭比例不斷攀高，父母下班接小孩回家後還要趕做菜，如何在有限時間內變出多元又健康的料理成考驗。義美大玩混搭風，推出一款能讓消費者自由混搭九種不同口感的獨特快煮乾拌麵商品，用料精實安心，一些粉絲昨起得知新品上市表示「超想吃」！

義美食品旗下副牌「高媽媽廚房」以簡易料理系列商品聞名，電鍋料理及快煮麵商品種類豐富，這回推出結合三款不同口味的醬料（辣味、烏醋、沙茶）及Q度各異的三種麵體（拉麵、烏龍、刀削麵）的「 三醬三麵」，要讓消費者自由混搭，讓每一餐都有新變化。

義美表示，新商品醬包用料講究，添加榛果油與芝麻油，加上中藥材熬製的鳥醋，讓口味層次更豐富、濃郁；麵體Ｑ彈份量紮實，只要再弄道青菜，就能健康美味飽足一餐。

有網友表示已手刀購入嚐鮮，水滾後即可丟入鍋內烹調，烹調時間依麵體不同而略有差異，刀削麵所需時間稍長，其它五分鐘內就能搞定。至於口味，網友表示她的老饕室友各有所好，加燙青菜、肉片，灑上海苔絲、葱末或白芝蔴，就是他們的小確幸美食。

不過三款醬包皆含蒜頭成份，蒜頭提味促進食欲多人愛，但吃五辛素的朋友就得考慮同品牌其它純素商品。

「 三醬三麵」乾拌麵商品強調無添加防腐劑、色素、香料、味精，更採用非基改黃豆釀造醬油。「 三醬三麵」現在全省門市均售，每盒三款麵體各一包，三款醬料各一包，需以冷凍保存，原價125元，新品上市期間推廣價只要99元。

義美首創「三款冷凍生麵」與「三款醬料」合體，讓消費者在家料理，能發揮「自我流X再選樂=九麵感」的創意做出美味方便的料理。（圖片義美食品提供）