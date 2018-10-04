駁回「停止遣返羅興亞人」請願  印度：考量國家利益

(台灣英文新聞/李宛諭 綜合外電報導)多名人士日前向印度最高法院遞交請願書，要求停止遣返七名在印度的羅興亞人（Rohingya）。然而，法院今天駁回請願，此舉遭到許多人權團體撻伐。

自去年8月起，緬甸軍隊對若開邦（Rakhine）羅興亞人展開鎮壓，導致超過70萬名羅興亞人逃離到孟加拉等地，而印度境內則約有四萬名羅興亞穆斯林。

聯合國將緬甸軍的行動視為「種族清洗」，然緬甸駁回這項指控，並表示穆斯林攻擊在先，緬甸軍的行為只是為了遏止叛亂份子。

七名羅興亞人自2012年非法入境印度，因而被捕入獄。印度警察昨日將這些人遣送至緬印邊界。

印度政府在宣誓書上寫道，遣返是「一個政府治理決定」，必須考量外交和其他與國家利益相關的因素。「我們不想干涉（政府的）決定。」印度首席大法官戈果（Ranjan Gogoi）在駁回「停止遣返」請願書時表示。

對此，非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）表示，遣返行動將使這些羅興亞人陷入更嚴峻、暴力的環境。國際特赦組織（Amnesty International）則認為，遣返決定「違反國際習慣法」。

此外，提出請願的律師布山（Prashant Bhushan）表示，七名羅興亞人可能「遭到折磨，甚至被殺害。這很顯然是一樁違反人權的案子。」