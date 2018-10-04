法國在台協會新人事　加深法台間的情誼

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidée）今(4)日在官邸與媒體餐敍，同時介紹新到任的副主任與各處處長，分別是法國在台協會副主任戴寧智(Guillaume Delvallée)、商務處處長高德廉(François Cotier)與學術合作與文化處處長柯柏睿(David Kibler)。

在文化交流方面，紀博偉主任表示，今年以「顛倒之城」為主題的「白晝之夜」(Nuit Blanche)將在10月6日登場，除了台灣台北、法國巴黎與日本東京等約30個國家同步展開外，還會有台灣與法國二地的藝術家互相到舉辦國交流。

他還說，下個月，11月15-17日在圓山花博爭艷館還會有「Meet Taipei and Innovation Week」、11月19-23日將會有「哲學週」，而明(2019)年1月24日將有「思辨之夜」(La Nuit des Idées)，活動豐富精采可期，歡迎有興趣的朋友一起共襄盛舉。

至於大家關注的台法二國的留學人數，紀博偉說，台灣與法國的留學學生人數，除了度假打工的人數持續成長外，法國人到台灣唸書，近10年來從過去每年約百位，到後來以三倍的速度成長，目前來台唸書的法國人已逾1700位，未來可望再向上攀升。

對於為何法國人會選擇留在台灣發展，紀博偉主任分享過去曾和一位來台留學的法國人閒聊時的一段記憶：那位法國人原本可以選擇到香港發展，最後決定留在台灣工作，原因無它，就是被這塊土地所吸引，因為愛台灣所以決定留下來。而在這次新人事裡，也有一位曾經到台灣服務過的成員，那就是新任商務處處長高德廉。

紀博偉主任最後表示，由於氣候變遷愈來愈嚴重，加上法國政府一直致力於推廣「環境永續」，因此法國與台灣間的交流在這方面也會有增無減。