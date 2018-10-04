撫慰移工思鄉之情   桃市東南亞電影節好吸睛   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為紓解桃園市外籍移工工作壓力及思鄉情懷，桃園市勞動局將在10月7日於桃園市婦女館舉辦「東南亞電影節」，將播放4部新南向國家電影，並以該國母語播放，電影節共分3天共4場次，歡迎有興趣移工朋友及新住民踴躍參加。

本次東南亞電影節主打四部東南亞大片，包括來自泰國的《把哥哥退貨可以嗎》、越南的《未滿18歲》、印尼的《鬼搖靈》以及菲律賓的《重返20歲》，10月7日起早上9點在桃園市婦女館國際演藝廳播放，共3天4個場次，將以該國母語原聲重現，不提供中文字幕。

電影節播放檔期、場次及電影介紹如下：

第一場次：10月7日– 泰國電影：《把哥哥退貨可以嗎(Brother of the Year)》

由《模犯生》原班人馬製作，在泰國上映首週，票房就直逼五千萬，到目前為止已經破億，打破《模犯生》的票房，成為泰國今年最賣座的電影。

第二場次：10月20日– 越南電影：《未滿18歲(Em chưa 18)》

這部主打愛情喜劇的作品很快成為越南電影中有史以來票房最高的越南電影。在第20屆越南電影節上，這部電影贏得了金蓮花獎。

第三場次：10月27日上午9點– 印尼電影：《鬼搖靈(Pengabdi Setan)》

該片描述一家人因為與惡靈作交易，卻無法全身而退…。本片改編自經典恐怖片，在東南亞多國熱映三個月、狂吸450萬觀影人次，並榮登印尼影史最賣座的恐怖片冠軍寶座。

第四場次：10月27日 下午1點鐘 – 菲律賓電影：《重返20歲(Miss Granny)》

該片是改編自韓國2014年同名作品之最新作。由歌聲與外貌兼具的流行音樂人Sarah Geronimo主演，”Miss Granny”創下了「菲律賓2018年本地電影最高單日總票房」紀錄 。