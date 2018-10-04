(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日我們報導了多篇與北韓駭客相關的新聞。讀者一定和記者一樣好奇，北韓駭客到底過著怎麽樣的生活？讓我們來看看南韓《朝鮮日報》的介紹。

報導説明，北韓的駭客培育，在國中階段，就已經開跑，中心為各城市的「第一中學校」（제1중학교），而當中最高級的，當然是「平壤第一中學校」。想進入「平壤第一中學校」，你的身家背景當然要夠硬，但如果你數學和科學成績超級好，北韓政府也會歡迎你入學。

《朝鮮日報》介紹，某A就是靠著成績，成功進入「平壤第一中學校」，並考上頂大金策工業綜合大學（김책공업종합대학）。他在2015年畢業後，被派到北京一家所謂技術公司，負責開發app。但根據報導，他的生活宛若奴隸：一天只能睡4小時，剩下超過18小時，都坐在電腦前。

某A表示，自己每個月大概可以賺2000到5000美元，但只在手邊留下生活費，其他全部「上繳」。根據報導，北韓公司管理人員，會對表現優越的駭客，支付現金，而表現差的人，則會被送回北韓，以促進競爭。

之後，某A受不了北韓政府要求繳納現金，而毅然決定流亡南韓，並稱在中國東北丹東、瀋陽、以及延吉附近，有大約1500位像自己一樣的駭客，每天試圖攻擊俄羅斯、歐洲、以及非洲，賺取外匯。

北韓駭客待遇好嗎？每天睡4小時、月薪台幣15K