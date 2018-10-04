LINE號召台人援助印尼災區　推出祈福貼圖與點數捐款做公益

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）印尼蘇拉威西島於9月28日發生芮氏規模7.5強震，引發高達6公尺海嘯，罹難人數已經破千。
為了幫助受災地區重建家園，LINE台灣今(4)日宣佈透過平台上LINE Pay、LINE Points以及Pray for Indonesia祈福貼圖募款，號召民眾一起做公益，一同關懷並支持世界展望會及在印尼當地Aksi Cepat Tanggap（ACT）的救援工作，把愛心送到印尼，伴災民度過難關。
以上為部分貼圖 (圖片來源: Line官方網站)
LINE台灣表示，對受災害戶和遇難者家屬表達誠摯哀悼，並期望透過實質捐助幫忙受災地區盡快恢復平安與寧靜。
LINE Pay在台灣地區募得款項將捐給台灣世界展望會，目前世界展望會已於重災區設立嬰幼兒營養供應站，提供受災家庭食物、飲水、衛生用品、防水布、毛毯等救援物資，
此外，Pray for Indonesia祈福貼圖與透過LINE Points所募得的金額，將捐給在印尼營運的非營利組織Aksi Cepat Tanggap（ACT），支持當地所需物資包含嬰兒奶粉、食品、毯子、帳篷與衛生用水等，其中所得將全數捐出，LINE期望跟台灣民眾一起送愛到印尼，幫助災民重建家園。
捐款活動詳情說明如下:
Pray for Indonesia祈福貼圖
Pray for Indonesia祈福貼圖以每套30元新台幣金額販售，等同於
活動時間：2018年10月4日至2018年10月31日
活動網頁：https://line.me/S/
LINE Points
進入LINE Points頁面民眾可以選擇捐出1元、5元、10元、50元、
活動時間：2018年10月4日至2018年10月31日
活動網頁：https://lin.ee/bwtbBvk/
LINE Pay
LINE Pay與世界展望會合作，捐款以100元為單位，可選1~99個
活動時間：2018年10月2日至2018年10月31日
活動網頁：https://lin.ee/cDdgmBK（
圖片來源: Line官方網站