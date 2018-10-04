LINE號召台人援助印尼災區　推出祈福貼圖與點數捐款做公益

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）印尼蘇拉威西島於9月28日發生芮氏規模7.5強震，引發高達6公尺海嘯，罹難人數已經破千。

為了幫助受災地區重建家園，LINE台灣今(4)日宣佈透過平台上LINE Pay、LINE Points以及Pray for Indonesia祈福貼圖募款，號召民眾一起做公益，一同關懷並支持世界展望會及在印尼當地Aksi Cepat Tanggap（ACT）的救援工作，把愛心送到印尼，伴災民度過難關。

以上為部分貼圖 (圖片來源: Line官方網站)

LINE台灣表示，對受災害戶和遇難者家屬表達誠摯哀悼，並期望透過實質捐助幫忙受災地區盡快恢復平安與寧靜。

LINE Pay在台灣地區募得款項將捐給台灣世界展望會，目前世界展望會已於重災區設立嬰幼兒營養供應站，提供受災家庭食物、飲水、衛生用品、防水布、毛毯等救援物資，

此外，Pray for Indonesia祈福貼圖與透過LINE Points所募得的金額，將捐給在印尼營運的非營利組織Aksi Cepat Tanggap（ACT），支持當地所需物資包含嬰兒奶粉、食品、毯子、帳篷與衛生用水等，其中所得將全數捐出，LINE期望跟台灣民眾一起送愛到印尼，幫助災民重建家園。

捐款活動詳情說明如下:

Pray for Indonesia祈福貼圖

Pray for Indonesia祈福貼圖以每套30元新台幣金額販售，等同於 LINE代幣50枚。所有貼圖所得將全數捐給Aksi Cepat Tanggap（ACT）。

活動時間：2018年10月4日至2018年10月31日

活動網頁：https://line.me/S/ sticker/12571

LINE Points

進入LINE Points頁面民眾可以選擇捐出1元、5元、10元、50元、 100元、500元或1000元等值LINE Ponits點數，LINE Points 1點=1元，所得金額將全數捐給Aksi Cepat Tanggap（ACT）。

活動時間：2018年10月4日至2018年10月31日

活動網頁：https://lin.ee/bwtbBvk/ prmt （請使用手機開啟）

LINE Pay

LINE Pay與世界展望會合作，捐款以100元為單位，可選1~99個 單位，民眾可選擇以LINE Pay或LINE Points支付捐款金額，將愛心直送災區。

活動時間：2018年10月2日至2018年10月31日

活動網頁：https://lin.ee/cDdgmBK（ 請使用手機開啟）

圖片來源: Line官方網站