避免人權爭議　衛福部加強盤整「器捐登錄系統」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）衛福部宣示將盤整「器捐移植登錄系統」！衛生福利部長陳時中今(4)日指出，希望加強境外移植登錄，讓資訊透明，避免因境外移植來路不明器官，導致人權爭議，讓台灣器捐制度努力白費。

中央社引述陳時中4日上午列席立法院社環委員會前受訪表示，重新盤點移植登錄系統不會追溯既往，也不會刑事調查，而是要讓資訊透明，讓器官來源更清楚，這是大家都能做到的。若能夠做到而不做，就必須有相關辦法讓大家把事情做好。

圖為衛福部長陳時中4日受訪畫面(中央社)

陳時中3日在立法院答詢時曾允諾，會盤整器官捐贈移植登錄，讓資訊更為透明，且說將在年底完成全面清查，將資訊不足處加以補登。他指出，若未完成補登者將開罰，也考慮若登錄不全者，健保將不給付抗排斥藥。但不給付藥物的說法，也引發外界議論。

這是衛福部第一次以健保不給付，作為約束手段。陳時中指出，因知道大家可以做到資訊透明，只是「因一些顧慮不願把事情曝光」。如果沒有適當連結，登錄沒辦法做好，無法清楚掌握登錄狀況，可能變成人權的問題。

陳時中表示，台灣執行器官移植非常嚴謹，器官捐贈移植都有排序、依病情處理，所有程序都透明；若境外移植很多來路不明的器官，來源就會是人權議題。

如果無法透明揭露，台灣的「努力都會白費」，因此希望加強境外登錄。至於這項措施是否與選舉有關；陳時中指出，「跟政治毫無關係」，盤點在2至3個月前就已展開。

陳時中回應媒體詢問「是否相信台北市長柯文哲」時表示，他說「我相信證據」。整個事情做了一些連結，證據應明確，這是倫理議題。不管是對醫師或對任何人，倫理都是生命，不應不當連結或過多臆測，要讓證據講話。

中央社報導，民進黨立委趙天麟3日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時，揭露器官捐贈移植登錄機制在境外移植把關失靈。依法境外移植應完整登錄手術國家、醫院、醫師及器官，但完成通報率僅5.61%，卻沒有任何人因登錄不全挨罰。

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