公費流感疫苗15號開打 美CDC：10月底前應完成接種

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）隨著時節進入秋天，天氣忽冷忽熱，流感病毒也蠢蠢欲動，美國疾病管制與預防中心（CDC）提醒，最有效預防流感的方式就是接種流感疫苗。

美CDC表示，去（2017）年是美國40多年以來最嚴重的流感季，造成約90萬人入院、8萬人死亡，近9成為65歲以上長者，並造成180名兒童死亡，人數更創下美CDC監測紀錄以來歷史新高，而180位死亡兒童中，竟然高達8成未接種流感疫苗

由於接種疫苗後需要2週時間體內才會產生抗體，因此美CDC建議在10月底流行期來臨前，盡早接種完成，疫苗保護力約可持續到隔年1、2月。

美CDC提醒，接種疫苗雖無法完全避免感染流感，但起碼可降低罹患流感引發嚴重併發症住院或死亡的風險。

由於WHO改變流感疫苗株之組成建議，病毒株培養較預期慢，致疫苗生產時程較往年延後約1個月，我國公費今（2018）年流感疫苗開打日期延後到10月15日，今年仍將採購約600萬劑流感疫苗，公費實施對象如下：