  1. 首頁
  2. 食安健康

公費流感疫苗15號開打 美CDC：10月底前應完成接種

  621
By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/10/04 12:04
示意圖。（圖取自pixabay）

示意圖。（圖取自pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）隨著時節進入秋天，天氣忽冷忽熱，流感病毒也蠢蠢欲動，美國疾病管制與預防中心（CDC）提醒，最有效預防流感的方式就是接種流感疫苗

美CDC表示，去（2017）年是美國40多年以來最嚴重的流感季，造成約90萬人入院、8萬人死亡，近9成為65歲以上長者，並造成180名兒童死亡，人數更創下美CDC監測紀錄以來歷史新高，而180位死亡兒童中，竟然高達8成未接種流感疫苗

由於接種疫苗後需要2週時間體內才會產生抗體，因此美CDC建議在10月底流行期來臨前，盡早接種完成，疫苗保護力約可持續到隔年1、2月。

美CDC提醒，接種疫苗雖無法完全避免感染流感，但起碼可降低罹患流感引發嚴重併發症住院或死亡的風險。

由於WHO改變流感疫苗株之組成建議，病毒株培養較預期慢，致疫苗生產時程較往年延後約1個月，我國公費今（2018）年流感疫苗開打日期延後到10月15日，今年仍將採購約600萬劑流感疫苗，公費實施對象如下：

  1. 50歲以上成人。
  2. 醫事及衛生防疫相關人員。
  3. 孕婦及6個月內嬰兒之父母。
  4. 禽畜業及動物防疫相關人員。
  5. 滿6個月以上至國小入學前幼兒。
  6. 安養、養護、長期照顧等機構對象。
  7. 幼兒園托育人員及托育機構專業人員。
  8. 具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者。
  9. 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部與境外臺校，但不含補校）、少年矯正學校及輔育院學生，以及屬「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置（教養）機構學生。
流感
流感疫苗

相關新聞

高雄市某校出現流感群聚感染
高雄市某校出現流感群聚感染
2018/09/27 15:05
國防大學戰爭學院爆群聚A型流感　停課3天
國防大學戰爭學院爆群聚A型流感　停課3天
2018/09/11 11:39
肥胖族群當心！流感患病時間恐拉長
肥胖族群當心！流感患病時間恐拉長
2018/08/06 11:20
防檢局：實施國外輸入鳥類隔離檢疫措施　防止禽流感傳入台灣
防檢局：實施國外輸入鳥類隔離檢疫措施　防止禽流感傳入台灣
2018/05/22 09:57
雲林爆H5N2禽流感 16379隻雞遭撲殺
雲林爆H5N2禽流感 16379隻雞遭撲殺
2018/05/18 17:56