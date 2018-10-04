台灣面膜技術獲肯定　入圍英國美妝奧斯卡

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）被譽為英國「美妝奧斯卡」的Pure Beauty Awards，每年評選全球各地最新、評價最優、最值得推薦的美妝保養品，今年擴大舉辦Pure Beauty Global Awards，公布的入圍名單中，台灣品牌提提研面膜赫然入榜，最後雖未拿奪獎，卻令外界看到台灣生技實力，更成功打入美妝殿堂法國市場。

Cosmetics Business報導，今年台灣提提研（Timeless Truth Mask, TTM）一款胜肽賦活生物纖維面膜，入圍該大獎的最佳抗老產品獎項。該品牌更獲法國青睞，成功進駐貴婦百貨Le Bon Marché（樂蓬馬歇）。

台灣美妝產品，要打響國際知名度，並非易事。ELLE雜誌從包裝設計、品質、行銷等面向，剖析了提提研成功的原因。

TTM的包裝上，勾勒了一張面膜臉，筆觸簡潔，實則頗有深意，呼應品牌純淨的保養理念，粗大線條則意味面膜採用高度精華液乘載量。

以幽默設計吸引注意後，再來就是要呈現品牌對品質的堅持。法國美容市場審核極為嚴格，需取得實驗有效數據報告、歐盟化妝品註冊規格的產品細節，包括成份來源、安全及有效性測試、毒物專家背書等。歷經三年努力，提提研終於打入法國Le Bon Marché精品百貨與連鎖藥妝龍頭Parashop。

報導引述執行長李昆霖，相較於一般台灣保養品牌，鎖定東南亞、中國市場，提提研認為，「既要挑戰市場，就要從最難的國家開始，先做好品質再來做品牌！」

行銷方面，提提研亦不按牌理出牌，為了宣傳面膜服貼度，曾在阿拉斯加美容展敷面膜挑戰高空跳傘測試，更單車環島造訪使用者，分享其經驗談。如今，該品牌已成功擦亮面膜招牌，除了繼續深耕歐洲市場，更野心勃勃要紅回台灣。