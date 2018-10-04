 即日起持澳洲護照來台  只要「嗶一下」就出關

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署今（04）日在台北舉辦「2018國境管理國際研討會」，並同步舉行「台澳互惠使用自動查驗通關系統啟用儀式」，持澳洲護照民眾從今日起可透過免費線上註冊，使用台灣自動通關系統，這是繼美國及韓國之後，台灣在推動信賴旅客計畫上的新里程碑。

內政部長徐國勇出席今日的「2018國境管理國際研討會」上表示，即日起，開放持澳洲護照旅客，年滿14歲，身高在140公分以上，持有ICAO規格，效期在6個月以上的晶片護照，且在我國無違反法令規範記錄者，可透過網路註冊，使用台灣自動通關e-Gate，未來往返澳洲更方便。

澳洲於2017年11月開放台灣成為第16個可使用澳洲入境智慧閘門（Arrival Smartgate）的國家。

台美於去年11月啟用雙方人民互惠使用自動通關系統，我國成為亞洲地區第4個加入美國全球入境計畫（Global Entry，簡稱GE）的國家。而自6月27日開放韓國旅客註冊我國「自動查驗通關系統」（e-Gate）以來，截至10月1日為止，申請註冊的韓國籍旅客已突破4萬人。

內政部長徐國勇表示，我國未來將透過各種管道，努力與其他國家洽談並建立互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國旅遊更加便利。