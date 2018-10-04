早期乳癌存活率達9成 醫：要積極治療

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）10月是國際乳癌防治月，每年台灣癌症基金會皆會舉辦「粉紅運動-愛波舞后」舞蹈大賽響應，至今已成為全國乳癌病友們的年度盛事，今年結合「我的少女時代」主題，全國總共有23支乳癌病友隊伍報名，將近300位的乳癌姊妹與家屬們日前齊聚一堂，為10月的國際乳癌防治月揭開序幕。

乳癌長年高居國人女性癌症發生率之首位，每3個就有1人發生於45至54歲，不過有將近八成屬於早期，早期乳癌的存活率相當高，二期以下五年存活率都有約九成的比例，且乳癌的治療一直有突破性的進展，只要積極治療都會有極佳的治療效果。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師表示，罹患乳癌時最重要的就是不能逃避，要積極治療，治療方式的選擇與乳癌的期別、荷爾蒙受體及HER2接受體呈現陽性或陰性有關，即使期別相同，仍可能因病人個別的年齡、身體及營養狀況、疾病史等因素而會有不同治療組合。尤其現在講求醫病共決的時代，醫病溝通的第一步，一定要充分了解乳癌類型、基因表現，以及未來的治療方式。

賴教授進一步補充，過去HER2陽性確實惡性度高、復發率高、預後不佳，但是，隨著標靶藥物用於治療，經過臨床追蹤十年的經驗來看，患者經過手術搭配標靶藥物之後，存活率已經可達8成。然而醫學的進步，雖然十年的追蹤仍有12%-19%復發的機會，但是乳癌的治療一直有突破性的進步，最新的臨床研究顯示，淋巴轉移高復發風險的乳癌患者，透過雙標靶治療輔以化療，可以降低23%的復發風險，因此面對乳癌不要害怕，只要把握黃金治療期，都可以達到最佳的療效。