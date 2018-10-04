泰小披披島因電影「海灘」聞名引人潮　生態遭毀政府宣布無限期關閉

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）原訂於今(2018)年10月重新迎接觀光客的泰國度假聖地小披披島，經生態專家和學者評估後，發現環境生態的復育情形不如預期，政府公告決定「持續封島，暫緩開放」。

綜合媒體報導，泰國度假聖地小披披島(Ko Phi Phi Ley)的馬雅灣因2000年一部由美國好萊塢影星李奧納多‧狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)出演的電影「海灘」(The Beach)而聞名，吸引每天多達5000名觀光客造訪，嚴重衡擊當地環境生態。

中央廣播電臺報導，泰國國家公園暨野生動植物保護局(Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation)10月1日已於王室公報上宣布無限期關閉馬雅灣，直到生態系統「完全恢復到正常狀態之前」，都不會解除觀光限制。

聯合新聞網報導，每天數百艘快艇和長尾船載來大量的觀光客至馬雅灣，船隻停泊時拋錨或船外機的高速渦流造成海砂流失、海岸退縮、遊客上下船時踩踏珊瑚，以及觀光人潮所帶來的垃圾汙染，都對當地海岸生態環境造成重大衝擊。

政府的持續封島的決定引發當地觀光業者的不滿，他們將開會研商對策，並向甲米省長陳情，由於封閉期限並未明確，業者認為政府的政策嚴重影響他們生計。