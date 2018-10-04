徐國勇：運用高科技設備阻絕高風險旅客  確實保障國土安全

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合採訪報導）內政部移民署今（04）日在台北舉辦「2018國境管理國際研討會」，邀請國內各機關、美國、日本、荷蘭等移民執法官員、航空公司代表及專家學者參加，研討會就國境管理的3大主題，包括安全機制、科技運用以及國際合作進行深入交流，本次與會來賓高達220位，是全球國境執法機關的年度盛事。

本次受邀參加的外國講者，包括美國國土安全部海關暨邊境保護局、日本法務省入國管理局、韓國法務部移民局、美國在台協會、荷蘭公共安全與司法部等移民執法官員等代表，並由桃園國際機場公司人員介紹未來第三航廈智能機場規劃，期待透過腦力激蕩與相互學習，提升國境安全及通關服務。

內政部長徐國勇致詞時表示，移民署運用科技化管理設備，設置「航前旅客資訊系統」及「航前旅客審查系統」，篩選並確實阻絕高風險旅客於境外，將透過科技應用及國際合作在開放及緊縮間達到最好的效果。

台美2017年11月啟用互惠自動通關、今年6月韓國也互惠使用自動通關，此外，台灣連續9年，獲美國人口販運問題評比為第1級國家，今年移民署與美國執法單位共同偵破橫跨4國的國際人蛇集團，即是國際合作打擊跨國犯罪的最佳證明。

內政部部長徐國勇強調，近年來各國國境管理工作均朝向信任旅客方案辦理，未來移民署將運用科技化管理設備，提升外籍旅客通關效能，提供更便捷的自助通關待遇。

內政部長徐國勇致詞（圖片來源：新住民全球新聞網記者攝）

高達220位來自各國移民部門及專家學者參與本次研討會（圖片來源：新住民全球新聞網記者攝）