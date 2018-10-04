《屠殺》作者揭一神秘電郵　對柯文哲觀感大改變

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）談中共非法活摘法輪功學員器官一書《屠殺》作者2日在台記者會上，控台北市長柯文哲轉移葉克膜技術予中國醫師做不法用途，也認柯是騙子引起風暴，作者會後再受媒體專訪時解釋，他是因數月前收到一封電郵讓他認為柯是騙子。

在《屠殺》一書中文版的出版社蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝陪同下，伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）2日指出，數十年來中共一直從活生生的政治及良心犯身上摘取器官做商業利用，不只法輪功學員，還有新疆維吾爾族人也是受害者。他也批判非法活摘器官暴行當中的中間人。

葛特曼3日接受自由時報專訪時指出，他沒有指稱柯文哲有活摘器官、也不認為柯是收錢的掮客，但認為柯扮演了中間的角色。

他表示在今年收到一封電郵，附件有2008年柯文哲醫師參加在中國舉辦的「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆ECMO培訓班」，參與以及和柯文哲合照的這些醫師都是他調查過、毫無疑問長期活摘器官的人。

至於是誰寄電郵給葛特曼？他不願透露。

葛特曼憤恨地說：「這些中國醫師不在乎人命，只在乎利益，部分被裝上葉克膜的人器官價值可高達35萬美元。」

對於柯文哲指已嚴重毀損名譽，表示若不道歉就會提告，葛特曼在訪問最後表示「要告就去告吧！」