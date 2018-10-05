第五屆國際綠色智慧交通論壇　開始報名嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了解決空污問題，政府開始實施有關措施以降低PM2.5，其中一項政策則預定在2040年實施新售汽車全面電動化，為此台灣永續能源研究基金會董事長簡又新將邀請產官學研在「第五屆國際綠色智慧交通論壇」，尋找適合我國的智慧交通永續發展的方案。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新於第四屆國際綠色智慧交通論壇致詞。(照片來源：台灣永續能源研究基金會)

論壇主席永續基金會暨電訊基金會董事長簡又新表示，這次的論壇「以智慧交通建設推動永續城市的發展」為主題，結合聯合國永續發展目標（SDGs, Sustainable Development Goals），邀請高達14位國內外產官學專家齊聚，以ICT基礎建設(SDG9)打造『永續城市(SDG11)』並帶動經濟成長(SDG8)等議題，分享國內外成功案例，會中更會針對「5G車聯網」及「無人車載具」的前瞻技術及未來發展趨勢進行精闢解析。

台灣永續能源研究基金會和電訊暨智慧運輸科技發展基金會訂於11日7日(三)假張榮發國際會議中心共同舉辦「2018第五屆國際綠色智慧交通論壇」，並邀請產官學研共同探討綠色智慧運輸發展及未來提升至智慧城市應用的展望。

活動自即日起至10月30日(二)前採網路報名，一律免報名費，活動詳情請自活動官網查詢，請把握機會踴躍報名。

▲圖片由台灣永續能源研究基金會提供。